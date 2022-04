L’Isola dei Famosi 16, le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, in onda, stasera lunedì 4 aprile 2022, Nicolas Vaporidis si è voluto scusare per Vladimir Luxuria per essersi rivolto all’opinionista con un ‘caro’ non gradito dai telespettatori da casa. Ecco le parole dell’attore (qui, il video):

Mi voglio scusare. Preso dalla confusione, dalla diretta, da tutto il resto, sento anche male . Mi scuso, non era mia intenzione. Anzi Vladi… io credo che tu sia una delle massime esponenti in Italia per quanto riguarda l’identità di genere. Spero di non averti offeso dicendoti ‘Caro’. Ti chiedo scusa, non era mia intenzione. Anzi io sono uno dei più forti sostenitori e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro, della libertà assoluta. Non è mia intenzione offenderti. Se l’ho fatto ti chiedo scusa.

L'Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis chiama Vladimir Luxuria al maschile. Lei si arrabbia

L’ex parlamentare ha accettato, di buon grado, le scuse del neo naufrago de ‘L’Isola dei Famosi 16’ con la promessa di incontrarsi una volta terminata l’esperienza in Honduras: