L’Isola dei Famosi 16, Nicolas Vaporidis è fidanzato: “E’ il mio pensiero felice. Mi manca” (video)

Nicolas Vaporidis, nell’ultima settimana di permanenza su ‘L’Isola dei Famosi 16’, ha confessato di essere legato sentimentalmente ad una ragazza bionda dall’identità, tenuta rigorosamente, top secret. L’attore, stasera, ha spiegato i motivi che, dopo tanti anni da single, l’hanno spinto a farsi cullare dalle corde dell’amore (Qui, il video):

Io amo proteggere le persone che amo. Vorrei che questa attenzione fosse rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato. Non mi è mai piaciuto. Lei sapeva che avremmo dovuto affrontare un periodo di silenzio. Sapevo che avrebbe anche l’opportunità di vedermi. Nonostante la mia reticenza di parlare delle mie vicende personali, posso sfruttare questi momenti per farle capire quello che già sa. Non ho ami incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli. Sono sempre stato abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che non ero mai stato in grado di vedere. E’ una persona estremamente intelligente. L’intelligenza è una delle cose più sexy che trovo in una persona. E’ il mio pensiero felice. Cerco di aggrapparmi più possibile a lei. In tutti i momenti, ho il pensiero di lei. Mi manca.