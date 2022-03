L’Isola dei Famosi 16, Nicolas: “Il pubblico predilige la parte trash del programma se salva Carmen ed Alessandro” (video)

Giorno 9 su ‘L’Isola dei Famosi 16‘. Ancora una volta, Carmen Di Pietro ed Alessandro Iannoni, reduci da due televoti vinti, si stanno attirando le antipatie del resto del gruppo. In particolare Nicolas Vaporidis ha rivelato, in maniera implicita, di aver fatto nominato Laura Maddaloni e Clemente Russo, ritenendoli forti al televoto, per far fuori, finalmente la coppia di mamma e figlio (Qui, il video).

L’attore, nell’ultimo appuntamento con il daytime, andato in onda, oggi mercoledì 30 marzo 2022, si è scagliato duramente contro la showgirl ed il primogenito, rei, a suo dire, di catalizzare l’attenzione dei telespettatori senza, però, dare un bello spettacolo a casa:

Se non vincono Laura e Clemente che hanno fatto di tutto, il pubblico, allora vuole altra roba. E’ inutile sbattersi, pescare, costruire, cercare di fare delle cose. Tutto quello che vogliono è solo la litigata ed il rapporto dove si discute e basta.

Nel segreto del confessionale, l’ex protagonista di ‘Notte prima degli esami’ ha ribadito, forte e chiaro, il proprio concetto:

Se il pubblico preferisse ancora Carmen ed Alessandro, rispetto a Clemente e Laura, vuol dire che il pubblico predilige la parte gossippara e trash del programma.

Nicolas Vaporidis a L’Isola dei Famosi 16, chi è

Classe 1981, Nicolas Vaporidis è un attore e produttore cinematografico di successo. Nel 2006 ha fatto sognare milioni di spettatori grazie al film che lo ha portato alla notorietà: Notte prima degli esami, che ha vinto oltre 40 premi in festival italiani e stranieri e ad ha ottenuto 10 candidature ai David di Donatello. Diviso tra cinema e teatro, ha inoltre partecipato a numerosi film e fiction di successo.

Oggi Nicolas vive tra Roma e Londra ed è diventato un imprenditore di successo, aprendo due diversi ristoranti nella capitale inglese, il menù proposto è quello di una cucina tipicamente romana. Per la prima volta in un reality show, Nicolas questa volta dovrà affrontare un esame molto più complesso: la lotta alla sopravvivenza. Non sono la fame o i mosquitos a spaventarlo, ma la solitudine: non ama trascorrere del tempo con persone che non stima ed è per questo che spera di riuscire a convivere pacificamente con gli altri naufraghi.