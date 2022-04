L’Isola Dei Famosi 16, Mercedesz Henger è single?

Nell’ultima puntata di ieri de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, è stato ufficializzato l’approdo in Honduras di Mercedesz Henger. Per la figlia di Eva e Riccardo Schicchi, si tratta di un vero e proprio ritorno a distanza di cinque anni dal terzo posto conquistato all’interno del reality (Qui, il video).

L’influencer, nella clip di presentazione, si è professata single e con tanta voglia di innamorarsi. Ed è pronta a far perdere la testa ad un naufrago tra Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni:

Sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto.