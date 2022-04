L’Isola dei Famosi 16, la confessione di Ilona Staller a Lory Del Santo su Marco Cucolo e Licia Nunez (video)

Durante l’ultimo appuntamento con il daytime de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, nella versione estesa andata in onda su Mediaset Extra, Ilona Staller, da poco rientrata a Playa Sgamada dove essere stata eliminata, per la seconda volta, dal pubblico a casa, si è lasciata andare ad alcune confessioni che riguardano i suoi ex compagni d’avventura.

L'Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 16, Lory Del Santo a Ilona Staller: “Sei la donna del nord con il cuore di ghiaccio” (video)

Di fatto, Roger e Nicolas detengono il monopolio sulla ‘cucina’. I due naufraghi non lasciano spazio agli altri concorrenti per la preparazione dei pasti giornalieri. Cicciolina, in vena di confessioni, ha espresso il proprio parere, in particolare su Vaporidis:

Sono rigidi, gli uomini. […] Io non vorrei essere la moglie di Nicolas, per carità di Dio. Non fa per me.

Marco Senise è convinto che Lory Del Santo, invece, abbia trovato in Marco Cuculo l’anima gemella con cui da quasi 10 anni fa coppia fissa:

Lei l’ha trovato l’uomo ideale

L’ex diva dei film a luci rosse, però, insinua il dubbio che tra il compagno della showgirl e Licia Nunez possa esserci un reciproco interesse:

Bisogna vedere poi con Licia. Perché se poi… Guarda, io ho visto quel che ho visto. Non vorrei, spero che non nasce una scintilla tra di loro. Io non sono viperetta. Mi stai offendendo. Ho visto dei languidi sguardi. Ho detto dentro di me: ‘Che faccio? Glielo racconto io a Lory o non glielo racconto a Lory? Va beh, dormi tranquilla: non ti preoccupare.

Al momento, l’ex valletta di ‘Drive in’ non ha risposto alla provocazione di Ilona. Aspetterà l’incontro con il giovane fidanzato per un chiarimento definitivo?