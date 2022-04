L’Isola dei Famosi 16, Lory Del Santo a Ilona Staller: “Sei la donna del nord con il cuore di ghiaccio” (video)

Dopo essere stata eliminata (per la seconda volta) dal televoto del pubblico da casa, Ilona Staller, naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 16‘ è finita nuovamente a Playa Sgamada dove, tra gli altri, ha incontrato nuovamente Lory Del Santo.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16: la caduta di Lory Del Santo (video)

L’ex vincitrice del reality (che, da settimane, è separata dal fidanzato Marco Cucolo), una volta rincontrata la diva del cinema a luci rosse, ha espresso qualche perplessità sul loro rapporto:

Tu sei la donna che più mi ha stupito dell’Isola. Mi hai sorpreso per la tua gentilezza, poi mi hai stupito per la tua spietatezza. Sei la donna del nord con il cuore di ghiaccio. Ce l’hai un cuore. Fammelo vedere, non lo trovo. Tu fai l’amica, poi mi nomini e il giorno dopo nemmeno mi chiedi scusa. Me lo vuoi dire ora?