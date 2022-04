L’Isola dei Famosi 16, lite tra Laura Maddaloni, Clemente Russo e Guendalina Tavassi (video)

Il cibo è ancora al centro delle liti su L’isola dei Famosi 16‘. Nonostante la scomparsa delle due tribù, Guendalina Tavassi ha preferito distribuire i cocchi, trovati la mattina prima, privilegiando il proprio gruppo. Una decisione riportata, al resto dei naufraghi, dal fratello Edoardo che non l’hanno presa di buon grado. In particolare, Laura Maddaloni e Clemente Russo hanno fatto sentire la propria voce (Qui, il video):

Maddaloni: “Hanno trovato due cocchi e non se li vogliono dividere. Capisci dove succede il casino. Sul cibo… lei appena vede il cibo.

Tavassi G: “Io quel cocco ve l’ho dato in segno di pace e vi ho detto: ‘Lo facciamo a metà’. Preferisco offrirlo alle sei persone che mi stanno là. Piuttosto che a voi che se prende le cose vostre ve le dividete tra di voi. Il pesce non mi è stato offerto, come inizialmente il caffè”.

Russo: “Hai comprato la pace con un cocco. La prossima volta non lo fare più”.

In particolare, la judoka e l’ex gieffina, si sono ritrovate faccia a faccia per ribadire, ancora una volta, il proprio punto di vista sulla divisione del cibo:

Tavassi G: “Voi siete più attaccati al mangiare. Fate polemica appena trovo qualcosa”.

Russo: “Ci stiamo facendo manipolare da questi due”.

A rimetterci, è stato Nicolas Vaporidis, identificato come la Svizzera, che non prende mai una posizione per la pacifica convivenza.