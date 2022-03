L’Isola dei Famosi 16, Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis: “E’ la tattica di un debole” (video)

La coppia Laura Maddaloni – Clemente Russo de ‘L’Isola dei Famosi 16‘ non ha gradito la nomination (o meglio la motivazione) data da Nicolas Vaporidis, leader della settimana assieme ad Estefania Bernal. Marito e moglie sono finiti al televoto contro gli inossidabili Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni.

Roberta Morise, confrontandosi con la modella argentina, lamenta che la naufraga non abbia avuto potere decisionale nella scelta di chi mandare all’eliminazione. E che non si sia imposta abbastanza nella scelta.

Poco dopo, la judoka manifesta le proprie perplessità per la decisione dell’attore (Qui, il video):

Io sarei stata più contenta se mi avesse detto: ‘Siccome siete forti provo a mandarvi via’, questa sarebbe una strategia e ti dico complimenti. Ma se mi dici ‘perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio’, sei proprio scemo. Nicholas ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero: ‘Nomino i più forti e chi stimo veramente tanto come persone e come campioni’, io questa non l’ho capita, ragazzi spiegatemela voi. Io, quando ho stimato avversarie mie più forti, ho sempre voluto incontrarle in finale. Se questa è una sua tattica complimenti, ma è la tattica di un debole. A me in giro non mi prendi. Sportivo è un conto, stro..i un altro.