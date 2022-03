L’Isola dei Famosi 16, Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Carmen Di Pietro (video)

Le ultime nomination a ‘L’Isola dei Famosi 16‘ hanno aperto una frattura tra Carmen Di Pietro ed, in particolare, la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due coniugi, confidandosi con Jeremias Rodriguez, faticano, ad oggi, a comprendere il cambio di rotta della showgirl nei loro confronti. Vorrebbero farle capire chi l’ha mandata al televoto e per quale motivazione (Qui, il video):

In particolare, la judoka non riesce a spiegarsi l’atteggiamento completamente mutato dopo lo scontro di giovedì:

Ci sta se fai una strategia. Questa è maleducazione, manca di rispetto. Mi manda in tilt. Siamo partiti in un gruppo, quando è stata in nomination ho partito ad avvicinarmi e si è girata in un modo poco educato. Li avrei dovuto sboccare. Per rispetto di Alessandro che è un bravo ragazzo veramente mi sono stata zitta. Non ci sono spiegazioni per una persona adulta. Il rispetto è la prima cosa. Poi, non vogliamo essere amici. Qui bisogna stare tranquilli. Le difficoltà devono essere del gioco. Non una persona che mi rompe il caxxo ogni volta che parlo. Non va bene.