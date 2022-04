L’Isola dei Famosi 16, Jeremias: “Sono Rodriguez. Da 15 anni subiamo attacchi inutili” (video)

Durante l’ultima de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, Jeremias Rodriguez (a televoto ancora aperto contro Estefania e Roger) si è lasciato andare a confessioni inedite che riguardano la propria vita privata. Al terzo tentativo come concorrente di reality, il naufrago ha spiegato i motivi che l’hanno spinto nuovamente a partecipare all’adventure game condotto da Ilary Blasi (Qui, il video):

Sono sparito per tre anni. Non intendo nel mondo dello spettacolo e da Instagram. Sono sparito nella mia vita perché avevo delle cose da risolvere. Ho preso la decisione di venire qui per avere quella approvazione dalle persone che mi mancava. Credo che sia bello e carino per chi, come me, ha fatto un percorso difficile, per cercare di modificare delle cose che non piacevano neanche a me. Avevo una rabbia che usciva nei momenti sbagliati con persone che non lo meritavano. Già averla imparato a gestirla mi sembra tantissimo. Sicuramente avrò da lavorare ancora, sicuramente non piacerò a tante persone. Quello non vuol dire che io continuo ad essere una persona aggressiva. Non lo sono.