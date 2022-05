L’Isola dei Famosi 16, è scontro tra Guendalina ed Edoardo Tavassi (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime de ‘L’Isola dei Famosi 16′, in onda, stasera, giovedì 19 maggio 2022, c’è stato un acceso confronto tra Guendalina ed Edoardo Tavassi. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ è stata scelta per un gioco in cui è stata chiamata ad elencare pregi e difetti dei suoi compagni d’avventura. Sotto la lente d’ingrandimento è finito anche il fratello a cui non ha risparmiato pesanti critiche (Qui, il video):

Sono tua sorella, il bene che ti voglio io non te lo potrebbe volere nessun altro, però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi mai dare retta, neanche quando io ti metto in guardia dalle persone. Di cose belle ancora non ne ho viste, perché quello che ho visto finora di te è stato fare le buca sulla stuoia. Facci vedere cos’altro sai fare, perché finora io da sorella sono molto delusa di te. Però ti voglio bene.

La reazione di Edoardo Tavassi de L’Isola dei Famosi 16

Il naufrago, visibilmente ferito, ha cercato un confronto con la sorella a cui ha chiesto maggior morbidezza nei toni e nelle parole:

Una cosa carina la potevi dire, una positiva, ti voglio bene è standard, quindi io sto qua sulla stuoia… Mi sono arrabbiato con mia sorella perché ci sono rimasto male per quello che ha detto. Un messaggio brutto per essere mia sorella. Io non le avrei mai dette queste parole. Siamo fatti diversi, io avrei detto cose più carine.

Guendalina, infine, l’ha invitato ad essere meno permaloso… almeno su ‘L’Isola dei Famosi 16’.