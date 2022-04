L’Isola dei Famosi 16: quanti kg hanno perso i naufraghi?

Nelle ultime settimane, gli ex naufraghi de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, man mano, stanno rientrando in Italia dopo l’eliminazione. E’ il caso di Jeremias Rodriguez che, pochi giorni fa, si è ritirato dal gioco perché non riusciva più a stare lontano dalla propria famiglia e dalla fidanzata Deborah Togni.

L'Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi 16, Jeremias Rodriguez lascia: “E’ un mondo che non mi piace” (video)

Poche ore fa, dopo essere atterrato a Milano, l’ormai ex concorrente del reality di Canale 5, ha mostrato, sul proprio account Instagram, i segni della sua avventura in Honduras. Il fratello minore di Belen, durante le quattro settimane di gara, ha perso 15 kg.

Tra le prime persone che ha riabbracciato Jere anche l’amatissima sorella Cecilia che, sui social, gli ha dedicato un pensiero molto speciale:

SONO FIERA DI TE HERMANO, sei una persona che tutti dovrebbero avere nella sua vita. TE AMO CON TODO LO QUE SOY.

Anche Roberta Morise, qualche settimana fa, ospite di ‘Verissimo’, ha raccontato, senza mezzi termini, di essere visibilmente dimagrita a seguito della partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi 16’: