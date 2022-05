L’Isola dei Famosi 16: Estefania Bernal e Gennaro Auletto nuova coppia? (video)

Oltre al litigio tra i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, oggi pomeriggio, durante il consueto appuntamento con il daytime de ‘L’Isola dei Famosi 16’, abbiamo assistito ad un reciproco interesse tra Estefania Bernal e la new entry Gennaro Auletto.

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16, è scontro tra Guendalina ed Edoardo Tavassi (video)

Approfittando dell’assenza di Roger Balduino (ancora in infermeria per guarire da una brutta distorsione al piede), la modella argentina ha fatto un bagno con il nuovo compagno d’avventura per conoscerlo meglio (Qui, il video):

Auletto: “L’accoglienza c’è stata ed è stata fantastica”

Bernal: “Ma noi ci siamo trovati benissimo perché poi Napoli e Argentina, ciao!”

Da attenta osservatrice, Guendalina è convinta che, dietro l’avvicinamento della ragazza, ci sia una vera e propria strategia:

Ecco i protagonisti del triangolo delle Honduras. È tutto calcolato questo da lei: proprio prima che rientra Roger lei si sta sbrigando prima che entri lui.

Lory Del Santo, invece, crede nel reale interesse di Estefania, nei confronti del neo naufrago:

Secondo me a Estefania Gennaro piace proprio. L’ho sentita dire che vuole anche imparare a parlare napoletano!

Dichiarazioni che non convincono affatto l’influencer che, in seconda battuta, accusa il giovane di essere sbarcato in Honduras con l’unico intento di voler creare, a tutti i costi, una love story, appetibile al pubblico da casa: “Penso che tu sia venuto qui con l’idea di trovare una relazione con qualsiasi essere che respiri”.