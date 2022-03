L’Isola dei Famosi 16, Cristiano Malgioglio reagisce allo scherzo di Nicola Savino a Carmen Di Pietro

Ieri sera, durante l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16‘, Carmen Di Pietro è stata vittima di uno scherzo da parte di Nicola Savino. L’ex conduttore de ‘Le Iene’, durante le nomination, le ha fatto credere di essere Cristiano Malgioglio, accorso in studio per farle rompere il cordone ombelicale con il figlio Alessandro Iannoni. Il ragazzo si è accorto immediatamente della gag ma la showgirl, ignara di tutto, ha proseguito la conversazione con l’imitatore fino allo svelamento finale.

Nelle ultime ore, però, non è mancato il commento divertito del cantautore che, su Instagram, si è complimentato con lo speaker radiofonico per l’esilarante burla:

E’ sempre così geniale @nicosavi che ha fatto credere, imitandomi a @carmendipietroofficial che fossi io a congratularmi con lei durate la diretta @isoladeifamosi. Divertente. Ma io lo amo.

C’è stata anche una contro risposta dell’opinionista del reality di Canale 5:

Cris a reti unificate!

A cosa si riferisce? Forse al fatto che il paroliere, da molti, è indicato come il ‘SoleLuna’ de ‘Il cantante mascherato’, lo show del venerdì sera di Rai 1?

Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi 16, chi è?

Dirompente, carismatica e autoironica, Carmen di Pietro, 56 anni, è un ex modella e showgirl italiana conosciuta al grande pubblico. Inizia la sua carriera come modella subito dopo il diploma, e in quegli anni vive in giro per l’Europa cavalcando alcune delle migliori passerelle. Nel 1986 inizia a lavorare come attrice e nel 1991 è protagonista di alcuni film erotici, tra i quali Il diavolo nella carne e Ossessione fatale.

Nel corso degli anni si afferma nel mondo dello spettacolo con varie presenze televisive, sia in vesti di showgirl che di opinionista.

Per lei non è la prima volta alle prese con la lotta alla sopravvivenza: già nel 2004 ha partecipato alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi e quest’anno è tornata alla ribalta in coppia con il figlio Alessandro.