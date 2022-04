L’Isola dei Famosi 16, Carmen Di Pietro ad Alessandro: “Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello” (video)

Continua a scricchiolare il rapporto tra Carmen Di Pietro ed il figlio Alessandro Iannoni a ‘L’Isola dei Famosi 16’. La showgirl non riesce a sopportare la voglia del ragazzo di tagliare il ‘cordone ombelicale’ per crearsi un futuro da uomo indipendente. La scintilla è scattata quando il naufrago non ha inciso su un bicchiere di cocco l’inziale della mamma (Qui, il video):

Fai la C del mio nome sul tuo bicchiere. Perché fai la A di Alessandro? Fai la C dai e mi regali questo coso qui. E fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo. Questo non me lo dovevi fare Alessandro, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo un pensiero per te’.

L’opinionista tv mal sopporta il desiderio del primogenito di voler ritornare in Italia con nuove consapevolezze sulla propria persona:

Il tuo percorso non mi sta piacendo, ti stai ribellando. Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome. Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio.

Edoardo Tavassi le fa credere che Alessandro, in questi giorni, abbia approfondito una conoscenza con un’altra isolana: