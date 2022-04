L’Isola dei Famosi 16, Beatriz Marino vola in Honduras per incontrare Roger Balduino (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi 16’, in onda, stasera, venerdì 22 aprile 2022, c’è stato un chiarimento tra Beatriz Marino (ospite in studio) e Estefania Bernal, rispettivamente ex ed attuale fidanzata di Roger Balduino (Qui, il video).

La modella argentina, in più occasioni, ha espresso, qualche perplessità sulla presenza dell’ex compagna a Cologno Monzese:

Io sapevo già tutto. Lei è andata in studio, sono scelte che non avrei mai fatto. Lei piuò fare quello che vuole ma un po’ di amor proprio ci vuole. Per lei lo dico di andare avanti. Io dopo il mio ex sono andata avanti… Devo parlarne ancora con lei?

L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi 16, è amore tra Roger Balduino ed Estafania Bernal?

Beatriz ha voluto chiarire, una volta per tutte, il proprio punto di vista su quello che sembra un vero e proprio triangolo sentimentale:

Punto primo, mi chiamo Beatriz non Beatrice. Siamo molto diverse. Non parlo di cose che non so e di persone che non conosco. Non ti ha mai ferito nessuno nella vita? Tu non sai niente di ciò che ho vissuto con Roger. Tu come donna, mi dispiace, non sai metterti nei panni delle altre. Ti manca sorellanza, secondo me. Non ti sta dicendo la verità. La storia non era finita. Non sono scema. Prima di partire stavamo insieme. Buona fortuna… Se ti fidi di lui dopo tre settimane, certo…

A fine confronto, Ilary Blasi ha invitato l’ex fiamma di Roger a recarsi in Honduras per un faccia a faccia decisivo. Come andrà a finire?