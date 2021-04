L’Isola dei Famosi 15, Daniela Martani: “Mi sento discriminata, non sono vegana per un capriccio” (video)

Daniela Martani de ‘L’Isola dei Famosi 15’, stasera, giovedì 1 aprile 2021, si è scontrata duramente con Gilles Rocca e Valentina Persia. L’ex gieffina ha chiesto, a gran voce, di essere rispettata, in quanto venga nella divisione della razione quotidiana di riso (Qui, il video):

Martani: “Sono molto stupita dall’affermazione della Persia. Io non mi prendo il riso. Io non mi approprio del riso da sola. Permalosa io? Gilles, ieri, mi ha fatto un pezzo vergognoso e squallido. Dopo che lui ha tagliato il cocco e fatto le porzioni, mi è capitato un cocco leggermente più largo ma leggermente più sottile, mi ha accusato di aver fatto la furba e aver preso un pezzo più grande. Lui è il primo che, quando finisce il giro del riso, è il primo che, con il suo cocco, va a prendere un’altra porzione a discapito degli altri. Come oggi a pranzo…”

Tutti i naufraghi iniziano ad avvertire i morsi della fame:

Martani: “Io pretendo rispetto. Gilles, spesse volte, mi manca di rispetto. Questa cosa non mi piace. Io ho dieci anni più di lui e pretendo rispetto. Poi, no sto qua per fregare nessuno. Sono quella che mangia di meno. Non mangio pesce, lumanche.

Persia: “Il riso va diviso equamente a tutti. Se non mangi i conchiglioni è un problema tuo, mica ti ho detto io di essere vegana. Io non sono vegana, li mangio i conchiglioni”.

Martani: “Mi sento discriminata. Non sono vegana per un capriccio, ma per una scelta di vita. Devo essere rispettata per questo”.