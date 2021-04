L’Isola Dei Famosi 15: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo concorrenti ufficiali

Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani sono due naufraghi ufficiali de ‘L’Isola dei Famosi 15’. Dopo tre settimane, stasera, giovedì 1 aprile 2021, i due abitanti di Parasite Island lasciano la spiaggia per unirsi al resto del gruppo. Nel corso dei giorni, grazie al ‘salvavita’ Marco Maddaloni e agli eliminati Vera Gemma e Brando Giorgi, i due neo concorrenti hanno avuto la possibilità di imparare i segreti per sopravvivere senza gli agi della società moderna.

Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 15: chi è?, scheda ufficiale

Ha 58 anni. E’ conosciuta al grande pubblico come la madre di Giulia Salemi, nota influencer ed ex concorrente dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip; partecipa insieme alla figlia al programma televisivo Pechino Express nel 2015, come la coppia “Le Persiane”. È stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Con la sua personalità incontenibile darà sicuramente del filo da torcere a tutti i naufraghi.

Ubaldo Lanza: chi è?, scheda ufficiale

Ha 48 anni. Famoso stilista del panorama internazionale, Ubaldo ha collaborato nella sua carriera con importanti case di moda lavorando tra Parigi e Milano, città alle quali è particolarmente legato.

Noto per la sua abilità come cromatologo, è in grado di leggere la personalità delle persone a seconda di che colori indossano. Nonostante i suoi look eccentrici e quei capelli colorati che lo contraddistinguono da sempre, Ubaldo ha un carattere mite, ama l’arte contemporanea e l’agiografia.

Tra le sue apparizioni televisive più recenti c’è quella al programma CR4 – La repubblica delle donne, condotto da Piero Chiambretti.

Ma ora è pronto a sbarcare sull’Isola per dispensare ai naufraghi i suoi unici consigli di stile.