L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 31 maggio 2021, è giunto alla semifinale. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Nelle scorse settimane, Andrea Cerioli e Ignazio Moser hanno già staccato il biglietto per la finale del prossimo 7 giugno. Chi saranno gli altri finalisti?

Chi dovrà abbandonare la Playa ad un passo dalla finalissima tra Isolde Kostner e Matteo Diamante? Accetteranno, poi, di restare su Cayo Paloma (attualmente occupata da Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti) per giocarsi un’ultima chance per restare in gara?

In studio, torneranno Francesca Lodo e Emanuela Tittocchia per un bilancio finale della loro esperienza da naufraghe.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti, Miryea Stabile, Matteo Diamante, Ignazio Moser.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al venerdì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.