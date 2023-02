Lino Banfi, morta la moglie Lucia: aveva 85 anni

È morta Lucia Zagaria, l’amata moglie di Lino Banfi. A darne notizia la figlia Rosanna, anche lei nota attrice e artista, con un post sui social che ritrae la madre giovane e sorridente, in una bellissima foto in bianco e nero.

“Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”

si legge nella didascalia del post, pubblicato nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 febbraio 2023. Lucia aveva 85 anni e da tempo era malata di Alzheimer: della terribile malattia che aveva progressivamente fatto svanire la luce e la memoria negli occhi e nella mente della moglie, Lino Banfi aveva parlato più volte nel corso degli ultimi anni in diverse interviste rilasciate in tv e sui giornali. In una piuttosto recente aveva riportato il desiderio della moglie, quello di “andare via insieme”, perché non sarebbe riuscita a sopravvivergli. Un desiderio che era diventato anche oggetto di una lettera di Lino Banfi a Papa Francesco: “Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita” aveva raccontato l’attore, ricevendo le rassicurazioni del Santo Padre sulle preghiere che avrebbe riservato loro.

Oltre 60 anni trascorsi insieme per Lino e Lucia Zagaria: sposati nel 1962 con una ‘fuitina’ – dovuta al no del padre di lei di fronte a un pretendente aspirante attore e spiantato – i due ragazzi di Canosa di Puglia non si sono mai lasciati. Nel 2012 celebrarono in pompa magna le nozze d’oro, ovvero i 50 anni di matrimonio, coronando così una promessa che il giovane Lino aveva fatto alla moglie nel giorno delle nozze segrete celebrate all’alba in una sagrestia solitaria. Una relazione solida, dalla quale sono nati due figli, Rosanna – nata nel 1963, volto amato e popolare per il pubblico tv italiano – e Walter, nato nel 1968. Li vediamo in basso in una foto del 2012, scattata proprio in occasione di quella celebrazione.

Non sono ancora stati resi noti la data e il luogo dei funerali. Di certo in tanti vorranno abbracciare Lino e la famiglia: lo facciamo anche noi…