Il caso più clamoroso ha i seguenti, mostruosi, dati: oltre 42 milioni di visualizzazioni, quasi 950 mila like, 24.600 commenti. Il video, pubblicato il 12 marzo scorso, ha come protagonista Lino Banfi. L’attore pugliese da alcuni mesi è sbarcato sui social, con risultati che meritano un approfondimento.

Chi c’è dietro ai social di Lino Banfi

L’approdo su Instagram risale a luglio, prima cioè che iniziasse l’avventura di ‘Nonno Libero’ a Ballando con le stelle: “Abbiamo realizzato i primi contenuti social a luglio, mesi prima della scelta di partecipare al programma di Rai1. Li abbiamo registrati a casa mia a Roma coinvolgendo alcuni creator che amavano da sempre Lino“. A parlare a TvBlog è Luca La Mesa, uno dei più stimati social media strategist italiani. Ideatore di uno dei più frequentati programmi di formazione social (circa 14.000 studenti), ha al suo attivo collaborazioni con grandi aziende (Fendi, Bulgari, Versace, Pirelli, AS Roma) e personaggi tv, da Fiorello a Enrico Brignano: “Lino non lo considero un cliente dato che con lui non sembra di lavorare. L’obiettivo è divertirci e sperimentare nuove strategie. Ci confrontiamo spesso con lui e con suo figlio Walter per decidere quali contenuti creare e con chi collaborare. Lino vuole comprendere i nuovi linguaggi e ha una sorprendente capacità di improvvisare anche su canali così diversi rispetto a quelli su cui ci ha intrattenuto per decenni“.

L’aspetto più curioso del Lino Banfi versione social è rappresentato dalle collaborazioni internazionali: “L’idea” – racconta La Mesa – “nasce da un’altra collaborazione che abbiamo realizzato ad Hollywood a gennaio con altri creator italiani molto seguiti che hanno recitato il ruolo di “nipoti” di Lino: i video hanno fatto decine di milioni di visualizzazioni e sono arrivati fino in Australia. Lì i Sooshimango (trio comico australiano con oltre 2 milioni di follower su Instagram, Ndr) li hanno visti e, mentre erano in giro per il loro World Tour, ci hanno scritto per poter collaborare. Quando erano a Londra per uno spettacolo solo volati a Roma solo per incontrare Lino. Hanno raccontato di essere cresciuti, in Australia, con i film di Lino, perché un loro parente tanti anni fa era partito dall’Italia con le VHS con i suoi film storici. Il potere dei social è proprio quello di connetterci“.

I numeri di Lino Banfi sui social

Su Instagram Lino Banfi (@linobanfi_ufficiale) ha finora postato 41 contenuti, con media di 114 mila like e 3 mila commenti. 137 mila i follower e 85% di engagement rate (indica il valore di coinvolgimento dei nostri utenti) dell’85%. Su Tik Tok (@linobanfi) 22 i video pubblicati fino a questo momento, con 140 mila follower e oltre 538 mila mi piace complessivi.