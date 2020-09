La mascherina usata come pochette. La strana usanza è stata lanciata da Maurizio Mannoni, che ha trovato un modo alternativo per riempire il taschino della sua giacca. Il rituale va in scena quotidianamente a Linea Notte e rappresenta un unicum nel suo genere perché in genere a mettere in evidenza il dispositivo di protezione di naso e bocca sono più che altro gli ospiti catapultati in studio e non i conduttori.

In questi mesi, nei momenti di ‘riposo’ la mascherina è stata esposta in svariati modi: abbassata sotto al mento, agganciata al gomito e, nel peggiore dei casi, tenuta per tutto il tempo tra le mani. Come detto, però, il rituale non ha mai riguardato i presentatori, ad eccezione di Mannoni, promotore di una nuova moda che non è passata inosservata agli spettatori.

Se molti si sono mostrati divertiti, altri ne hanno criticato l’aspetto estetico. Nei giorni scorsi un comportamento identico era stato adottato da Corrado Augias, intervenuto a Di Martedì. Ma pure in quel caso si trattava di un ospite.