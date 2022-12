Nella prima serata del weekend su La7 arriva Libri in onda, il nuovo programma in due puntate speciali condotto da Concita de Gregorio che fa da spin-off a In Onda, la trasmissione dell’access prime time della rete condotto con David Parenzo trasmesso il sabato e la domenica.

Libri in onda, il programma

Concita De Gregorio per raccontare l’anno che sta finendo attraverso parole, suoni e immagini. Un viaggio che spazia tra il sentimentale e l’intimo e che, in modo trasversale racconta i tempi di oggi. Libri da regalare e regalarsi, storie per sentirsi meno soli e per decifrare il presente.

Libri in onda, puntate

Ogni puntata ha un titolo. Nell’appuntamento del 17 dicembre 2022 Finimondo, dedicata al mondo che cambia e ci cambia saranno ospiti: Massimo Recalcati, Paolo Giordano, Maya Sansa, Daniele Mencarelli.

Nella puntata del 18 dicembre, intitolata “Frontiere”, focus su confini e frontiere: interverranno Erri De Luca, Francesca Mannocchi, Telmo Pievani, Tosca e Zerocalcare.

Libri in onda, quando e dove seguirlo in tv e streaming

Il programma sarà trasmesso sabato 17 e domenica 18 dicembre alle ore 21:15. Si può seguire su La7 al canale 7 in alta definizione, in streaming sul sito de La7 o sull’app da smartphone, dove sono recuperabili anche tutte le puntate con le rispettive clip.

Su Sky al canale 107 o 5007 per chi usufruisce del servizio digitale terrestre incorporato sul suo decoder e su Tivusat.