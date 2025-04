L’Estate nei tuoi occhi 3, quando esce l’ultima stagione. C’è la data

L’Estate nei tuoi occhi sta per tornare con la terza e ultima stagione. Prime Video ha annunciato con il primo trailer e il poster ufficiale la data di debutto di L’Estate nei tuoi occhi 3, l’atteso teen drama ispirato ai romanzi di Jenny Han (che è anche co-ideatrice dell’adattamento). Sono previsti in tutto undici episodi, rilasciati a cadenza settimanale dal servizio streaming.

La serie è tratta come detto dalla trilogia di romanzi di Jenny Han, autrice statunitense di origini coreane. I suoi tre romanzi, L’estate nei tuoi occhi (2009), Non è estate senza te (2010) e Per noi sarà sempre estate (2011), raccontano la storia di Isabel “Belly” Conklin nel corso delle estati trascorse a Cousins Beach insieme alla madre e al fratello maggiore. Con loro ci sono anche la migliore amica della madre di Belly e i suoi due figli, Conrad e Jeremiah.

Dalla trilogia è nata la serie, un dramma multigenerazionale “young adult” che in poco tempo ha spopolato su Prime. L’Estate nei tuoi occhi racconta le stesse vicende dei romanzi di Jenny Han. Il casto è composto da Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad), Gavin Casalegno (Jeremiah), Jackie Chung (Laurel), Rachel Blanchard (Susannah), Sean Kaufman (Steven), Alfredo Narciso, Colin Ferguson, Tom Everett Scott. Ecco quando esce la terza stagione, ultima della serie.

L’Estate nei tuoi occhi 3, la data dell’ultima stagione

Appuntamento al 16 luglio per il terzo e ultimo capitolo televisivo di L’Estate nei tuoi occhi, la serie che ruota intorno al triangolo amoroso tra la sedicenne Belly e i due fratelli insieme ai quali è cresciuta e trascorre le estati, Conrad e Jeremiah, l’affabile e il tenebroso. La terza – e ultima – stagione narra quanto descritto nel terzo libro della Han, Per noi sarà sempre estate.

Gli spettatori ritroveranno Belly e Jeremiah al college, uniti più che mai anche se in un contesto ben diverso dalla loro “confort zone”. Conrad intanto si concentrerà sul suo sogno di diventare medico. La scorsa stagione Belly aveva cominciato una storia con Jeremiah dimenticando Conrad, ormai sempre più lontano dai suoi pensieri.

Il poster della terza stagione mostra in effetti Belly e Jeremiah teneramente innamorati e un Conrad che almeno all’apparenza non brucia dalla voglia di interpretare la parte del terzo incomodo. Jenny Han ha voluto far sapere la sua sulla stagione finale della serie ispirata alla sua trilogia. In maniera un po’ sibillina, la scrittrice ha confidato a Entertainment Weekly che «Ci sono cose che [i lettori] sanno e poi ci sono cose che pensano di sapere. E poi ci saranno – si spera – cose che li sorprenderanno».

Jenny Han, chi è la scrittrice di L’Estate nei tuoi occhi

La scrittrice e produttrice Jenny Han (3 settembre 1980) è nata e cresciuta a Richmond, in Virginia, da genitori coreano-americani. È autrice di romanzi per adulti e di narrativa per ragazzi.

Deve la sua popolarità soprattutto alla trilogia L’estate nei tuoi occhi e alla serie Tutte le volte che ho scritto ti amo (adattata nel film omonimo del 2018 con Lana Condor e Noah Centineo).

Residente a Brooklyn, ha frequentato la University of North Carolina a Chapel Hill. Successivamente ha conseguito il Master of Fine Arts in scrittura creativa presso The New School, dove nel 2006 si è laureata.