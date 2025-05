L’Eredità, che fine hanno fatto le Professoresse Eleonora. Laura, Francesca e Ludovica

Le “prof” de “L’Eredità” più amate dal pubblico, sogni realizzati e nuove sfide ecco cosa fanno oggi le quattro donne.

C’è stato un tempo, non poi così lontano, in cui prima di indovinare la parola misteriosa o tentare la ghigliottina, milioni di italiani guardavano le “professoresse” de L’Eredità con affetto e ammirazione.

Belle, sorridenti, ma anche ironiche e brillanti, Ludovica Caramis, Eleonora Cortini, Francesca Fichera e Laura Lena Forgia non erano semplici presenze sceniche. Avevano conquistato il pubblico con la loro spontaneità, diventando parte integrante del game show di Rai 1 e veri e propri volti familiari per chi ogni sera si godeva il quiz. Ma oggi, che fine hanno fatto?

Ecco la vita delle 4 prof de L’eredità

Partiamo da Ludovica Caramis, che in realtà non ha mai lasciato del tutto la televisione. Dopo l’esperienza a L’Eredità, è stata infatti al fianco di Carlo Conti in un altro programma amatissimo dal pubblico: La Corrida. Anche lì, ha saputo imporsi con eleganza e naturalezza, dimostrando che il suo posto davanti alla telecamera non era affatto casuale. Però, a un certo punto, qualcosa è cambiato.

La sua vita ha preso una piega più intima e familiare, soprattutto dopo il matrimonio con il calciatore Mattia Destro. Nel settembre del 2020 è nato il piccolo Leone, e da allora Ludovica ha deciso di rallentare, di godersi la maternità e mettere per un attimo da parte la carriera. Una scelta che molti non si aspettavano, ma che lei ha vissuto con serenità, consapevole che nella vita ci sono momenti che vanno assaporati senza fretta.

Diverso, ma altrettanto interessante, il percorso di Eleonora Cortini. Originaria della Toscana, Eleonora ha continuato a lavorare in TV anche dopo L’Eredità, diventando inviata per Mezzogiorno in famiglia su Rai 2 tra il 2018 e il 2019. Ma forse il pubblico la ricorda anche per la partecipazione a Pechino Express – Il nuovo mondo, dove nel 2015. Con la sua grande amica Laura Lena Forgia ha cementato il loro legame, tanto che le due hanno poi vissuto insieme a Roma e lanciato un canale social chiamato “A casa delle prof”. Attraverso quel progetto, hanno voluto raccontarsi in modo più autentico, mostrando momenti di vita quotidiana, sogni, passioni e anche le difficoltà lontane dalla patina televisiva.

Francesca Fichera, invece, ha scelto un’altra direzione. Dopo L’Eredità ha detto addio alla televisione in modo definitivo. Nessun altro programma, nessuna ospitata. Oggi è una mamma a tempo pieno, completamente dedicata ai suoi due bambini, Emma ed Edoardo, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2019 dalla relazione con l’ex tennista Filippo Volandri. Una scelta che sorprende solo chi crede che il mondo dello spettacolo sia sempre l’unica via. In realtà, Francesca ha trovato la sua dimensione altrove, in un quotidiano forse meno luccicante ma più vero, dove ogni giorno è una nuova sfida, fatta di gesti semplici e amore autentico.

E poi c’è Laura Lena Forgia, altra figura molto amata dai fan del programma, da sempre divisa tra televisione, divulgazione scientifica e progetti personali. Oltre all’esperienza con Eleonora nel reality e nel canale condiviso, Laura ha portato avanti anche il suo interesse per la scienza e la comunicazione, dimostrando che dietro l’immagine da showgirl c’è una mente curiosa e determinata.

Oggi, a distanza di anni, le “prof” de L’Eredità continuano a lasciare il segno, ognuna a modo suo. E forse è proprio questo il bello: averle viste sullo schermo ogni sera, ma oggi poterle ritrovare in ruoli diversi, realizzate, consapevoli e, soprattutto, sempre vere.