“Mai arrivare primi, poi ti fanno fuori” chiosa sibillino in un post Instagram al veleno Leonardo Metalli, inviato del Tg1, che sarebbe stato escluso dalla trasferta per l’Eurovision Song Contest 2023. Nel post Metalli condivide un ricordo della scorsa edizione, in cui fu il primo a fare una diretta dal Pala Alpitour.

Quest’anno però il giornalista del telegiornale attualmente diretto da Monica Maggioni è rimasto a casa. “Come inviato della redazione cultura sarebbe stato il mio ruolo, da contratto” spiega Metalli. Il giornalista, membro dello scorso comitato di redazione del Tg1, allude a una sorta di ritorsione su di lui per il lavoro svolto in questo ruolo. “Dopo aver difeso i diritti di tutti i miei colleghi nel Cdr del Tg1 per due anni, è arrivato il prezzo da pagare” aggiunge infatti.

“Arrivederci, la vita è difficile da noi” sibila ancora Leonardo Metalli, che non manca quindi così di mandare una stoccata alla propria redazione. In tempi in cui anche al Tg1 si sta appropinquando un avvicendamento alla direzione, con l’uscita di scena di Monica Maggioni, resterebbe da capire se questo messaggio sia più rivolto ai colleghi o a chi dirige il tg.

Per ora rimane il fatto che a Liverpool Leonardo Metalli non c’è andato, mentre lì si trova la sua compagna di redazione Caterina Proietti. Chissà poi quale altro evento avrebbe visto escluso Metalli, che nel suo post mette un “anche”, che fa immaginare questo scenario. A lui lo scorso 1° maggio è spettata la copertura del ‘Concertone’, trasmesso come sempre su Rai 3.

La musica, quindi, anche in questi primi giorni di maggio per lui non è mancata, pur rimanendo lontano dal Regno Unito. Questo suo post e queste sue parole desteranno clamore nella redazione del Tg1 o tutto rimarrà placido e tranquillo come pare ora?