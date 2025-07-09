Le vacanze di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin: dove sono e quanto costano

Come nido d’amore Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno scelto Portofino, è in questo piccolo gioiello della costiera ligure che hanno recentemente acquistato una dimora da mille e una notte, ed è qui che hanno costruito la loro famiglia. Ma dove amano andare in vacanza l’ad Mediaset e la conduttrice di Verissimo?

Sebbene Berlusconi jr sia ancora impegnatissimo con il lavoro, i nuovi palinsesti Mediaset sono stati presentati martedì 8 luglio, si è concesso una breve fuga romantica con la compagna, un’occasione per festeggiare un anniversario davvero importante, 25 anni di fidanzamento. Non sono mai convolati a nozze, ma restano comunque una coppia davvero affiatata e lo dimostra la vacanza da sogno che Pier Silvio e Silvia si sono voluti godere, rilassandosi con le passioni che da sempre li uniscono.

Dove vanno in vacanza Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin?

La coppia ha scelto Saint-Jean-Cap-Ferrat, un delizioso paesino di pescatori che si trova tra Nizza e Monaco, con un mare cristallino e un paesaggio davvero affascinante. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno dato così il via alle loro vacanze, a immortalare la fuga romantica in Costa Azzurra è stato il settimanale Oggi.

Il tabloid ha condiviso diverse immagini che ben descrivono la coppia più amata del mondo dello spettacolo. Entrambi non amano stare sotto i riflettori e a luoghi mondani, preferiscono paesaggi naturalistici. Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sono goduti diverse giornate di mare e relax, hanno fatto passeggiate in SUP, grande loro passione e cene romantiche. Non erano presenti con loro i figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, che probabilmente avevano i loro impegni.

Così la coppia ha staccato la spina per qualche giorno per iniziare un assaggio di vacanze. Non si sa dove Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin trascorreranno il resto della loro estate, l’ad Mediaset dopo la presentazione dei palinsesti è probabile che sia più libero e la compagna, al momento, non dovrà iniziare a registrare il suo programma. Potrebbero scegliere nuovamente la Costa Azzurra, dove sono di casa, un luogo unico per godersi le vacanze lontano da tutti e tutti e propri la sua esclusività rende i vari paesini, come quello dei pescatori scelto dalla coppia, mette molto care. Del resto il lusso e la bellezza hanno un prezzo, ma per la coppia Mediaset questo non sarà sicuramente un problema.

Sempre più affiatati, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin nella stagione televisiva che si è appena conclusa ci hanno regalato anche una scena del tutto inedita, quando l’ad Mediaset praticamente in televisione, ha voluto ringraziare la compagna durante l’ultima puntata di This is me, spin off di Amici. “Grazie Silvia. Sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore“, queste le parole che hanno tanto emozionato la conduttrice di Verissimo e anche il pubblico.