Le ultime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi. “Possibile nuovo ritiro” e l’arrivo di nuovi naufraghi

L’Isola dei Famosi a quanto pare continua a perdere concorrenti, dopo i tre ritiri avvenuti nel corso dell’ultima puntata – hanno scelto di abbandonare il gioco Spadino, Nunzio Strancampiano e Camila Giorgi (quest’ultima per ragioni familiarei) – anche Antonella Mosetti si è ritirata. Ma l’elenco dei concorrenti che vogliono andare via potrebbe non fermarsi, dalle ultime indiscrezioni sul reality condotto da Veronica Gentili, pare che ci sia un’altra persona che potrebbe decidere di tornare in Italia.

Un nuovo possibile ritiro che però si unisce a nuovi arrivi, secondo Gabriele Parpiglia ci sarebbero nuovi concorrenti pronti a raggiungere l’Honduras rimpolpando un cast ormai smagrito, dopo ogni punto di vista. Il reality a quanto pare non è partito con il piede giusto, tanti naufraghi non riuscirebbero a reggere il peso della fame e per questo in molti avrebbero deciso di lasciare il programma prima del tempo.

Chi lascia l’Isola dei Famosi, dopo la Mosetti un nuovo abbandono

Antonella Mosetti è l’ultima concorrente che ha deciso di lasciare il reality, l’ha fatto alcuni giorni dopo la puntata in diretta e la comunicazione è stata data sui social del programma in cui è comparso l’annuncio dell’ennesimo abbandono. Dopo di lei, nel corso della prossima puntata, un altro concorrente potrebbe decidere di abbandonare definitivamente il gioco, potrebbe essere Mirko Frezza, che già nel corso dell’ultima diretta aveva espresso il desiderio di tornare in Italia, salvo poi farsi convincere da Veronica Gentili e Simona Ventura a restare.

Così mentre la Mosetti alla fine ha lasciato il gioco, aveva già più volte detto di non farcela e di stare ancora molto male per la scomparsa del padre, il cast potrebbe perdere un altro concorrente. Secondo Gabriele Parpiglia, però, ci saranno nuovi arrivi in Hondusar, anche se ha spiegato che – a detta sua – “non basteranno a risollevare le sorti del programma”. Il reality condotto da Veronica Gentili, infatti, non sta ottenendo i risultati sperati, pare proprio che fatichi a decollare e i continui abbandoni, sicuramente, non hanno fatto bene alla riuscita del programma.

Dopo gli ascolti deludenti del Grande Fratello, quelli terribili di The Couple – che addirittura ha chiuso i battenti molto prima del tempo, sparendo dalla messa in onda – Mediaset potrebbe dover fare i conti con un altro programma che in questa stagione televisiva non avrebbe funzionato o sicuramente non sta brillando. La prossima puntata dell’Isola dei Famosi ci sarà il prossimo 28 maggio e bisognerà capire se l’appuntamento regalerà colpi di scena interessanti, come nuovi arrivi che possano tirare su il morale del gruppo e anche un po’ gli ascolti.

Al momento la Gentili deve fare i conti con un importante numero di defezioni, abbandoni che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato, chi arriverà in Honduaras? Per sapere chi saranno i prossimi concorrenti bisognerà attendere il prossimo appuntamento dell’Isola dei Famosi.