Le trame turche di Tradimento: Selin spara a Tolga, sopravviverà?

Le anticipazioni turche di Tradimento rivelano che tra Selin e Tolga finirà in tragedia: la ragazza aprirà il fuoco su Kaşifoğlu. Sarà la fine per lui?

Chi segue Tradimento sa che nella soap turca di Mediaset agguati e colpi di pistola non sono un optional. Per informazioni chiedere a Oltan, il cinico uomo d’affari che sembra avere spazio nel cuore soltanto per il figlio Tolga. Al punto da non esitare a fargli da scudo col proprio colpo, prendendosi al suo posto il proiettile sparato da un vecchio socio del figlio, risentito con Tolga per questioni di soldi.

Questa volta però non ci sarà il padre a fare da scudo a Tolga. È quanto rivelano le anticipazioni turche di Tradimento. Nelle puntate in onda in Italia, su Canale 5, Selin e Tolga sono appena convolati a nozze nell’hotel di Behram. Serra, la sorella di Selin, ha gradito molto la lussuosa cerimonia e ne ha condiviso sui social diversi momenti. In questo modo anche Oylum ha potuto assistere al matrimonio di Tolga mentre era a cena con la famiglia.

La reazione della giovane però ha fatto chiaramente intendere quali siano i suoi sentimenti per Tolga, scatenando le ire di Behram che le ha fatto una lavata di capo, pazzo di gelosia. Il marito di Olylum non sarà l’unico a essere geloso, rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia. E il primo a farne le spese sarà proprio Tolga. Selin aprirà il fuoco su di lui nelle prossime puntate di Tradimento. Sarà la fine per il giovane Kaşifoğlu?

Tradimento, anticipazioni turche: Selin apre il fuoco su Tolga, il figlio di Oltan riuscirà a sopravvivere?

Le anticipazioni rivelano che Serra, scoperto di essere rimasta incinta di Tolga, cercherà di sfruttare a proprio vantaggio la situazione. La ragazza andrà da Oltan con le analisi e gli chiederà il denaro necessario per saldare il suo debito con la banca. Davanti al rifiuto dell’imprenditore, Serra gli rivelerà di aspettare un figlio da Tolga. Oltan non si accontenterà delle sue parole e pretenderà un test del Dna.

Una volta avuta la conferma della paternità di Tolga, Kaşifoğlu cercherà di convincere Serra ad abortire. La ragazza rifiuterà fermamente di farlo e Oltan giungerà a minacciare di togliere la vita a lei e al bambino, Infine le prometterà 5 milioni a condizione che abbandoni per sempre Istanbul. Alla fine Serra non otterrà quanto voleva e tornerà furiosa a casa.

A Selin, che le chiederà se è riuscita a risolvere i suoi problemi con la banca, la giovane dirà che ha pensato a tutto Oltan. Da qui nascerà un aspro battibecco tra le due sorelle, dato che Selin non sopporterà le rivendicazioni di Serra a riguardo di Oltan. Selin infine la caccerà di casa. A quel punto Serra dirà anche alla sorella di attendere un figlio da Tolga, rivelandole che Kaşifoğlu l’ha tradita durante il ricovero nella clinica psichiatrica.

Tradimento, Selin fuori di sé spara a Tolga

La rivelazione del tradimento di Tolga e della gravidanza di Serra farà perdere totalmente il controllo a Selin. La donna, completamente fuori di sé, si dirigerà verso l’ufficio di Tolga e farà irruzione nel corso di una riunione. Kaşifoğlu non avrà nemmeno il tempo di proferire parola che si vedrà puntare contro una pistola. Selin premerà il grilletto e aprirà il fuoco più volte.

Tolga crollerà a terra, con diverse ferite, davanti agli occhi atterriti dei colleghi. Selin cercherà di togliersi la vita puntandosi l’arma addosso. Ma invano: le munizioni saranno finite. Gli agenti di polizia, giunti sul luogo della sparatoria, porteranno subito via la donna che, totalmente fuori controllo, continuerà a gridare di volerla fare finita.

Invece Tolga, ormai in fin di vita, verrà subito soccorso e trasportato con urgenza in ospedale. Le sue condizioni saranno molto gravi. Riuscirà il figlio di Oltan a salvarsi la vita?