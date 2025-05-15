Le trame turche di Tradimento: Kahraman ha un incidente stradale

Le anticipazioni turche delle trame di Tradimento rivelano che Kahraman sarà vittima di un incidente stradale. La notizia avrà un impatto tremendo su Oylum che si precipiterà in ospedale temendo per il peggio. Il fatto costringerà la giovane Yenersoy a interrogarsi sui suoi sentimenti più profondi.

La ragazza, convinta che il cugino di Behram possa essere venuto a mancare, si renderà conto di provare un’emozione intensa nei suoi confronti. Intanto Mualla seguirà con estrema attenzione lo sviluppo della situazione e come sempre non perderà occasione di manovrare per pilotare le cose a suo piacimento. Tutto del resto comincerà con una bugia della suocera di Oylum.

Tradimento, anticipazioni: incidente stradale per Kahraman, Oylum in ansia

Mualla deciderà infatti di seppellire Behram nel giardino di una delle sue proprietà. Alla nuora però racconterà un’altra versione dei fatti. La suocera dirà a Oylum che suo marito è stato portato in Svizzera per essere sottoposto a una cura sperimentale, illudendola su un possibile risveglio dal coma in cui è precipitato dopo l’agguato fuori dall’ospedale.

La menzogna di Mualla non sarà altro che uno stratagemma per trattenerla a casa insieme al piccolo Can, che Mualla è intenzionata a crescere come se davvero fosse suo nipote per farne l’erede del patrimonio dei Dicleli. La machiavellica Mualla sa bene però che non potrà trattenere per sempre Oylum. Così escogiterà un altro subdolo piano.

Consapevole dell’affinità tra Kahraman e Oylum, Mualla proverà a far scattare la scintilla tra i due (ovviamente muovendo i fili dietro le quinte). L’inganno sembrerà avere ottime probabilità di realizzarsi. Kahraman confesserà alla zia di essersi innamorato di Oylum. A quel punto Mualla lascerà intendere che possa essere giunto il momento di concedere a Oylum il divorzio da Behram, considerato il fatto che un eventuale risveglio potrebbe anche essere questione di anni.

Intanto anche Oylum – ignara come detto che Behram è già morto e sepolto – comincerà ad aprirsi alla possibilità di un legame sentimentale con Kahraman. La diabolica Mualla coglierà l’occasione per coinvolgere Nazan e sondare così la profondità del sentimento della figlia di Güzide. Una telefonata inaspettata però rischierà di stravolgere il piano di Mualla. Oylum verrà informata del coinvolgimento di Kahraman in un incidente stradale.

Le verrà detto che due uomini hanno perso la vita. Senza perdere un attimo, Oylum si precipiterà in ospedale, in preda al panico. Sarà sufficiente incrociare lo sguardo dell’infermiera per farle presagire la tragedia. In quel momento, sopraffatta dal dolore, scoppierà in un pianto. Tutto le farà credere di aver perduto per sempre l’uomo che stava cominciando ad amare.

Fortunatamente le cose andranno diversamente. Alla fine di una interminabile attesa, Kahraman apparirà davanti ai suoi occhi, malconcio ma vivo e vegeto. Le due vittime dell’incidente si riferivano a un altro episodio. Incredula e sollevata, Oylum si abbandonerà tra le braccia di Kahraman. Nel frattempo Mualla osserverà da lontano la scena. Il pensiero fisso in circolo nella sua testa sarà sempre lo stesso: Oylum e Kahraman devono assolutamente sposarsi.