Le trame turche de La Forza di una donna: Enver e Sarp si rincontrano, ma accade l’impensabile

Nei prossimi episodi de La forza di una donna avrà finalmente luogo il tanto agognato incontro tra Enver e Sarp. I due riusciranno finalmente a ritrovarsi faccia a faccia a distanza di diversi anni. Nel frattempo è accaduto di tutto. Sarp è stato dato per morto e lui stesso è convinto che Bahar e i bambini abbiano perso la vita a causa di un incendio.

Enver riuscirà finalmente a realizzare il suo desiderio: incontrare Sarp dopo anni fitti di silenzi e di misteri irrisolti. I due uomini, seduti l’uno di fronte all’altro, insceneranno un dialogo ad alta tensione, intessuto di accuse e rimproveri. Ma durante l’incontro accadrà qualcosa che non avevano preventivato.

Inizialmente Sarp e Enver organizzeranno in riva al mare il loro incontro. Ma saranno costretti a spostarlo all’ultimo momento per paura di essere seguiti dagli uomini di Suat. La scelta, dettata dal sesto senso e dell’intuizione, si rivelerà azzeccata. Sarp infatti sarà all’oscuro dell’ennesimo tradimento di Sirin, pronta a spifferare tutto a Suat.

Le forza di una donna, anticipazioni: incontro con dramma per Sarp e Enver

Incontro subito ad alta tensione tra i due uomini. Seduti l’uno di fronte all’altro, Sarp e Enver non se le manderanno a dire. A vestire i panni del grande accusatore sarà soprattutto il sarto, che non risparmierà domande e accuse nel suo tentativo di capire come abbia fatto Sarp a lasciare Bahar incinta e a sparire senza lasciare alcuna traccia di sé.

I rimproveri a nervi tesi di Enver si faranno ancora più aspri quando non perderà occasione per mettere in luce che le lacrime non bastano a cancellare le gravi responsabilità di un padre pronto a rinunciare ai suoi figli in cambio di denaro. Sopraffatto dal dolore e della colpa, Sarp quasi non riuscirà a proferire parola. Ascolterà in lacrime le parole di Enver, pesanti come la pietra.

Il marito di Hatice lo ammonirà in maniera ferma intimandogli di non avvicinarsi a Bahar e ai piccoli Nisan e Doruk. In quel momento Enver sembrerà suggerire all’uomo, in maniera neanche troppo velata, che la sua ex moglie e i figli sono ancora in vita. La rivelazione sconvolgerà Sarp, già messo a dura prova dalla pressione di Sarp.

Ma non è finita. La situazione diventerà esplosiva quando Munir, il fedele braccio destro di Suat, si presenterà armato intenzionato a colpire Enver. Il fatto convincerà Sarp a reagire con fermezza. Quella stessa notte l’uomo si presenterà a casa del suocero determinato a porre fine ai suoi giochi manipolatori. Per farlo chiamerà anche Piril.

Sarp vorrà infatti capire da quale parte stia sua moglie. Così la convocherà per chiederle di raggiungerlo. La donna sarà chiamata a fare una scelta decisiva. Piril dovrà dunque decidersi tra due fedeltà inconciliabili. Dovrà scegliere se rimanere al fianco di suo padre Suat o se rimanere fedele a suo marito Sarp. Qualunque cosa sceglierà, la sua decisione sposterà per sempre dinamiche e equilibri della dizi.