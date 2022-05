Una donna disposta a tutto pur di diventare nonna, anche a “convertire” dei nipoti non suoi ed ad intromettersi nella vita coniugale di suo figlio. E’ il piano assurdo della protagonista de Le regole della pazzia, il film-tv che Raidue propone questa sera, sabato 28 maggio 2022, alle 21:05. Scopriamo insieme la trama ed il cast!

Le regole della pazzia, trama

Barbara Anders (Wendie Malick) è una donna vedova, madre di Ethan (Josh Ventura). I due non si parlano da molto tempo, ovvero da quando Ethan si è separato dalla moglie, dopo che i due hanno perso il bambino che stavano aspettando durante il parto.

Ethan ha cercato di rifarsi una vita sposandosi con Kendall (Amanda Righetti), anche lei separata e madre di Bobby (Finnegan Garay) ed Amy (Isabel Gameros). E’ proprio Kendall a consigliare ad Ethan di riallacciare i rapporti con la madre, cosa che l’uomo fa.

Barbara entra così nella vita della coppia: se inizialmente Kendall è contenta della cosa, tanto da dire alla suocere di essere la benvenuta a casa loro, ben presto dovrà ricredersi. Barbara è infatti ossessionata dall’idea di diventare nonna e, nel corso del film, fa di tutto per portare Bobby ed Amy dalla sua parte, riuscendoci.

Non solo: per fare in modo che i due bambini trascorrano sempre più tempo con lei, Barbara avvelena Calvin (Dave Baez), ex marito di Kendall e padre dei bambini. Bobby ed Amy, anche grazie ai continui regali che Barbara fa loro, si affezionano sempre di più alla nuova nonna.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Quando Kendall si rende conto dell’eccessiva presenza della donna, ormai è tardi: Barbara vuole fare fuori anche lei. Per questo, come fatto con Calvin, le prepara una torta avvelenata e gliela offre, approfittando della lontananza di Ethan per lavoro. Ma proprio mentre sta per mangiarne una fetta, Kendall le dice di essere incinta.

Barbara riesce a toglierle la torta di bocca, ma il dolce finisce nelle mani dei due bambini. Esasperata, Barbara li rimprovera, mentre Kendall trova la scatola con il veleno per topi utilizzato dalla suocere. Scoperta, Barbara punta una pistola contro Kendall: ne nasce uno scontro, che finisce con l’arresto di Barbara da parte della Polizia, che intanto aveva scoperto dell’avvelenamento di Calvin ed, indagando tra i vicini di casa di Barbara, aveva capito che la donna era ossessionata dai bambini degli altri. Barbara viene così arrestata; Ethan e Kendall hanno il loro figli e la suocere, dal carcere, prepara un maglioncino per suo nipote.

Le regole della pazzia, cast

Il film-tv è andato in onda nel 2020 negli Stati Uniti su Lifetime con il titolo “Deranged Granny”, ma è anche noto con il titolo “Grandma Dearest”. La protagonista è interpretata da Wendie Malick, nota soprattutto per essere stata nel cast principale della sit-com Hot in Cleveland, ma anche per aver recitato in Young Sheldon (è la Preside Hagemeyer) e per aver dato la voce a Beatrice in BoJack Horseman. Al suo fianco, nei panni di Kendall, troviamo Amanda Righetti, nota soprattutto per aver interpretato Grace Van Pelt in The Mentalist e per essere anche stata nel cast di Colony.

Le regole della pazzia, streaming

E’ possibile vedere Le regole della pazzia oltre che durante la messa in onda televisiva su Raidue in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Le regole della pazzia, trailer