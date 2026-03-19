Le lacrime di Caterina Balivo a La Volta Buona: “Non è facile”

Caterina Balivo e Giancarlo Magalli hanno reso omaggio a Enrica Bonaccorti in un’emozionante puntata di La Volta Buona. Tra ricordi, commozione e parole affettuose, i due conduttori hanno celebrato la carriera e il coraggio di una delle figure più amate della televisione italiana.

Caterina Balivo ha reso omaggio con grande commozione a Enrica Bonaccorti durante la puntata di La Volta Buona. La scomparsa della conduttrice, simbolo di eleganza e garbo nella televisione italiana, è stata ricordata in un tributo che ha toccato profondamente il pubblico.

Un omaggio che ha messo in evidenza la sua straordinaria professionalità e la sua forza nel combattere la malattia che l’ha colpita negli ultimi mesi.

Il ricordo di Enrica Bonaccorti

Nel corso della puntata, Balivo ha subito dedicato un pensiero affettuoso alla collega, ricordando la sua lunga carriera e il suo impatto sulla televisione italiana: «Oggi ci ha lasciato un’amica, simbolo di una tv garbata, elegante, gentile».

La conduttrice ha poi ripercorso l’ultima volta in cui Enrica aveva partecipato al programma, un mese prima della sua morte, quando si era mostrata serena e divertita, circondata dalle sue ex compagne di Non è la Rai e dal suo “figlio televisivo” Giancarlo Magalli.

Caterina ha anche parlato della battaglia contro la malattia che aveva segnato gli ultimi mesi della vita di Bonaccorti. «Tutti sapevamo della sua malattia, ma l’abbiamo amata ancora di più in questi mesi», ha aggiunto con emozione, sottolineando il coraggio con cui la conduttrice aveva affrontato ogni difficoltà, sempre sorridente e pronta a regalare leggerezza a chi le stava attorno.

Giancarlo Magalli: “Era una vera amica”

Giancarlo Magalli, ospite in studio, ha voluto condividere il suo ricordo di Enrica, con la quale aveva lavorato fianco a fianco per anni.

Il conduttore ha raccontato il loro legame che risale al 1985, quando Bonaccorti fu scelta per condurre Pronto, Raffaella?, segnando un’importante svolta professionale per entrambi.

Magalli ha voluto sottolineare l’aspetto umano della collega: «Prima di tutto era una vera amica, in un mondo in cui tutti fanno finta di esserlo», ha dichiarato, ricordando la sincerità e la profondità della loro relazione.