Le anticipazioni turche de La notte nel cuore: Melek incinta, ma dietro l’angolo c’è il dramma

Tensione emotiva a mille nelle prossime puntate della dizi di Canale 5, La notte nel cuore. Melek scoprirà di essere in attesa di un bambino. Ma di lì a poco le cose prenderanno una piega drammatica per la sorella di Nuh. Nei prossimi episodi della soap turca – Siyah Kalp il titolo originale — le trame arriveranno a un momento di svolta.

Le vite dei protagonisti saranno sconvolte da un terremoto emotivo che cambierà decisamente le carte in tavola e i rapporti tra i personaggi della soap ambientata in Cappadocia. Anche per Sumru giungerà il momento di fare i conti con il suo passato, segnato dall’abbandono dei figli.

La notte nel cuore, spoiler: Melek incinta, dramma dietro l’angolo

Nei prossimi episodi de La notte del cuore Melek scoprirà di essere incinta. La giovane si recherà in farmacia per acquistare un test di gravidanza dopo aver accusato un malore mentre si trovava ai fornelli. L’esito del test sarà positivo e la ragazza farà fatica a gestire il peso emotivo di una notizia come quella.

Per Melek sarà un momento drammatico. Senza un compagno al suo fianco e priva di ogni aiuto dovrà custodire un segreto pesante come un macigno. Il padre del piccolo che porta in grembo infatti e Cihan, costretto a sposare Sevilai per salvare la famiglia dalla bancarotta. Ma adesso l’uomo che in cuor suo ha amato sinceramente punta il dito contro di lei.

Cihan accuserà Melek di averlo ingannato e la respingerà con parole rabbiose quando la ragazza proverà a parlargli. Melek, profondamente amareggiata dalla reazione di Cihan, fuggirà via con le lacrime agli occhi. Di lì a poco finirà per trovarsi sul ciglio di un dirupo, stringendosi il ventre mentre sensi di colpa e paure del futuro la dilaniano interiormente.

La situazione si complicherà ancor più quando Cihan farà aggredire suo fratello Nuh, reo di aver aiutato la fuga di Sevilai. Melek troverà il fratello a casa in condizioni critiche. A quel punto la sofferenza si tramuterà in rabbia. Nuh andrà a villa Sansalan per affrontare a viso aperto Cihan e accusarlo senza fare giri di parole.

L’uomo reagirà di nuovo in maniera arrogante, ripetendole le accuse formulate in precedenza. In quella circostanza Melek perderà il controllo e colpirà Cihan con un’arma da fuoco proprio mentre sarà sul punto di rivelargli che è lui il padre del bimbo che porta in grembo. Nel frattempo verrà alla luce del sole un’altra verità sconvolgente.

Nel corso di una riunione familiare convocata da Hikmet pioverà come una bomba la rivelazione che Melek e Nuh sono figli biologici di Sumru. Messa con le spalle al muro, la donna dovrà confessare il segreto tenuto nascosto per tanti anni. Quando insegnava a Aksu, Sumru rimase incinta di Halil, il padre dei gemelli.

Aggredita dal panico, sola e disperata, decise così di celare la gravidanza e di abbandonare i bambini. L’ammissione di Sumru scatenerà il caos nella famiglia Sansalan, che all’improvviso dovrà fare i conti con un passato inimmaginabile.