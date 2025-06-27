Le anticipazioni spagnole di Las Sabinas: Lucia disperata, un suo video intimo diventa virale

Lucia attraverserà un momento difficilissimo a seguito della diffusione in rete di un video compromettente che la vedrà coinvolta in prima persona. La figlia di Miguel scoprirà in maniera del tutto casuale che sul web sta circolando un filmato intimo dove lei è la protagonista principale. Il video è diventato virale e Lucia si riconoscerà nella figura femminile del filmato.

Le anticipazioni spagnole di Ritorno a Las Sabinas rivelano che Lucia se la vedrà brutta: la circolazione del video si rivelerà un’esperienza traumatica per lei. Tutti infatti l’hanno riconosciuta. Ma chi è stato a diffondere il filmato senza il suo consenso? Lucia finirà per chiudersi in se stessa e isolarsi, senza voler vedere più nessuno, nemmeno Gracia.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni spagnole: la disperazione di Lucia per il video intimo diventato virale

Lucia si renderà conto di essere diventata argomento di conversazione per tutti, specialmente a Manterana. È chiaro che qualcuno ha registrato il video prima di diffonderlo in un secondo momento senza il suo consenso. La giovane però non avrà idea di chi possa essere stato. Le immagini risalgono a qualche anno prima. La reazione di Lucia sarà quella di isolarsi da tutto e da tutti.

La ragazza finirà per non voler vedere nessuno, nemmeno Gracia, per il timore che tutti finiscano per parlarle del video e pensino male di lei per quanto successo. Gracia però non le farà mai mancare il suo supporto. Il sostegno della donna si rivelerà di fondamentale importanza. Gracia riuscirà a parlare con Lucia per dirle di uscire allo scoperto e di non vergognarsi per quello che è successo.

Nello stesso tempo Gracia cercherà di convincere Lucia a raccontare anche a suo padre come sono andate le cose, sicura che potrà contare anche sul sostegno di Miguel. Lucia seguirà il consiglio di Gracia e dopo un periodo di riflessione confesserà al genitore quello che è successo, sperando di trovare anche il suo appoggio. Le cose però andranno molto diversamente.

Miguel infatti non prenderà affatto bene il racconto della figlia. Così finirà per addossare a lei la colpa di quanto accaduto. Miguel penserà che la reputazione dei Molina possa essere pesantemente compromessa dalla diffusione del video di Lucia. L’uomo però dovrà fare i conti con la furia di Gracia quando la sorella di Paloma scoprirà come ha trattato Lucia.

Nel frattempo Lucia, sempre più a pezzi moralmente, deciderà di prendersi del tempo e non vorrà incontrare più nessuno e meno che meno parlare del fattaccio del video circolato in rete. La reazione più forte però arriverà da parte di Lucas. Furioso per ciò che è successo a Lucia si mostrerà intenzionato a rintracciare il responsabile della diffusione del video così da ottenere giustizia per Lucia.