Le anticipazioni di Un Posto al Sole: Giulia disperata, Luca sparisce nel nulla

Nuvole nere si addenseranno sulla situazione di Giulia e Luca. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 12 al 16 maggio il dottor De Santis si eclisserà. Luca sparirà nel nulla e Giulia reagirà con disperazione all’improvvisa uscita di scena dell’uomo che sta – o stava – per portare all’altare. Ennesimo colpo di scena nella veterana della soap italiane, che il prossimo anno raggiungerà trent’anni di “anzianità di servizio”.

I due promessi sposi non saranno gli unici a attraversare un momento di difficoltà. Anche Viola si troverà a fare i conti con un evento piuttosto spiacevole a scuola che la costringerà a accantonare il suo atteggiamento accomodante. La professoressa Bruni si vedrà costretta a richiamare all’ordine qualcuno dei suoi allievi.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Luca sparisce nel nulla, Giulia in preda alla disperazione

Nelle puntate dal 12 al 16 maggio di Upas Luca svanirà senza lasciare traccia. Il medico di Palazzo Palladini se ne andrà da Napoli. E, cosa ancor peggiore, partirà senza avvisare nessuno. Nemmeno Giulia, che già stava preparandosi a celebrare le nozze con lui. La felicità della donna durerà poco. La malattia di Luca tornerà a manifestarsi con vigore. De Santis si vedrà costretto a prendere una decisione improvvisa e lacerante.

La misteriosa partenza di Luca sconvolgerà Giulia Poggi. La donna si metterà subito sulle tracce del dottore, nel timore che quella fuga improvvisa celi qualcosa di ancora più grave. Nel frattempo la tensione tra Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri continuerà a crescere al punto da compromettere le dinamiche interne della radio. Tra i due ci sarà un nuovo scontro e sarà chiaro che il braccio di ferro potrebbe avere esiti rovinosi per tutto il progetto.

A poco o nulla serviranno i tentativi di Marina di placare le acque. Il rigido polemismo di Gennaro appesantirà sempre più il clima, tanto ai Cantieri quanto a Radio Golfo 99. Non sarà facile per Elena Giordano, da poco alla guida della radio, affrontare una situazione sempre più esplosiva. Saviani invece uscirà profondamente scosso da una seduta sciamanica organizzata da Agata e Iolanda, i cui esiti lo perseguiteranno per giorni prima di un incontro risolutivo con Rossella.

Viola dal canto suo dovrà intervenire per redarguire Jimmy e Matteo. I due bambini, colti con le mani nel sacco per aver fatto i compiti con l’intelligenza artificiale, se la prenderanno con Camillo. Invece di prendersi le loro responsabilità lo accuseranno di aver fatto la spia con l’insegnante. Di più: lo prenderanno di mira al punto da lasciarsi andare a un episodio di bullismo.

La professoressa Bruni sarà costretta a usare il pugno duro. Convocherà i genitori degli allievi coinvolti, che reagiranno in maniera molto diversa. La mamma di Matteo tenderà a ridimensionare l’accaduto, mentre Niko non minimizzerà affatto il comportamento del figlio. Poggi non si limiterà a rimproverare aspramente Jimmy: lo punirà severamente, in modo che possa imparare la lezione.

Anche Damiano non se la passerà bene. Si troverà nuovamente in conflitto con Grillo e il clima in commissariato si farà ancora più pesante. Renda stavolta correrà un rischio ben più alto del solito. Le anticipazioni tuttavia non rivelano di più al riguardo.