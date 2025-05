Le anticipazioni di Un Posto al sole, cosa succederà tra Guido e Mariella

Come si evolverà la situazione tra Guido e Mirella? Nelle prossime puntate della soap di Rai 3 il loro rapporto prenderà una direzione diversa.

La storia tormentata tra Guido e Mariella sarà nuovamente al centro delle trame di Un Posto al Sole. Tra il vigile urbano (ex stilista e tassista) e la collega con cui si è sposato in seconde nozze è crisi aperta da tempo. Il figlio di Donna Lucia si è innamorato di Claudia, che ha fatto ritorno a Napoli, e si è separato dalla moglie (e madre del figlio Lorenzo).

Dal canto suo Mariella si è avvicinata a Mimmo (amico di Bice) per voltare pagina dopo la fine della relazione con Guido. Ognuno per la sua strada dunque? Guido con Claudia e Mariella con Mimmo? Chi segue Upas sa che difficilmente le cose procedono in maniera così lineare. Le anticipazioni delle puntate dal 5 al 9 maggio della “Beautiful italiana” lo dimostreranno ancora una volta.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 maggio: come si metteranno le cose tra Guido e Mariella?

Negli episodi di Un Posto al Sole dal 5 al 9 maggio tra Guido e Claudia comincerà a maturare gradualmente una certa distanza. I due infatti scopriranno di avere poche cose in comune. Guido si renderà conto che Claudia ha un altro passo, decisamente più dinamico, rispetto al suo. Ecco allora che il progressivo distacco tra Del Bue e Claudia potrebbe lasciare spazio a un nuovo, inatteso riavvicinamento con Mariella.

Anche Claudia si renderà conto di quanto Guido stenti a starle dietro. I suoi dubbi si faranno sempre più pressanti, al punto da spingerla a mettere seriamente in questione gli autentici sentimenti di Guido. Il vigile urbano da parte sua comincerà a sentirsi soffocato da una relazione che ormai sente sempre meno sua.

Pure Mariella avrà le sue difficoltà. Dovrà fare i conti, nuovamente, con l’invadenza di Bice, pronta come sempre a impicciarsi in faccende che non la riguardano. Di lì a poco un altro evento rinfocolerà sentimenti che forse si sono sopiti o raffreddati, ma mai veramente spenti. Guido coglierà l’occasione della festa della mamma per fare un regalo speciale a Mariella (grazie all’aiuto e alla complicità del piccolo Lollo).

Il dono inaspettato di Guido celerà un significato più profondo. L’affetto dietro quel gesto fornirà l’aggancio per riflettere su sentimenti rimasti ancora vivi, come brace sotto la cenere, malgrado tutte le vicissitudini e le lacerazioni di un passato più o meno recente. Una bugia raccontata da Sasà a Bice su una notte trascorsa con Mimmo però finirà per produrre nuovamente una crepa nel rapporto tra Mariella e Guido.

Tuttavia nemmeno questa ulteriore increspatura e la conseguente dose di confusione sembreranno poter arrestare il processo di lento ma graduale riavvicinamento tra i due. Dimenticare Guido, per Mariella (malgrado il sostegno da parte di Salvatore), si rivelerà una questione molto più complicata di quanto avesse mai pensato o sperato. A proposito delle altre trame: Ferri elaborerà un piano per tenere d’occhio Gennaro.

Giulia invece farà dei progetti sulla sua relazione con Luca. Il dottore la inviterà al mare. Giulia, in maniera del tutto inattesa, gli farà una proposta di matrimonio che metterà in profonda difficoltà De Santis. Viola comincerà a nutrire seri dubbi sui risultati scolastici di Jimmy. Samuel sarà costretto ad affrontare Alberto per poter mantenere il seminterrato subaffittato dalle gemelle.

La situazione tra Gennaro e Roberto si farà sempre più tesa. Ferri assumerà Elena che però cercherà di sfruttare la sua posizione all’interno della radio per restituire una centralità a Michele. il giornalista nel frattempo incontrerà ancora Agata e conoscerà nuovi aspetti della propria vita.