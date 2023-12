Fanno discutere le parole pronunciate da Lavinia Mennuni giovedì mattina a Coffee Break. La senatrice, eletta tra le fila di Fratelli d’Italia, è intervenuta in merito al tema della natalità e ha ricordato quelli che furono i suggerimenti della propria madre.

“Mi diceva sempre: ‘ricordati che qualsiasi aspirazione abbia, tu hai l’opportunità di fare ciò che vuoi, ma la tua prima aspirazione deve essere quella di diventare mamma a tua volta’”. Ha quindi precisato: “Anche noi della nostra generazione dobbiamo ricordarlo alle nostre figlie. In nome di questa realizzazione professionale, che auspico e trovo che sia giusta, non dobbiamo però dimenticare che esiste la necessità e la missione, vogliamo chiamarla cosi, di mettere al mondo dei bambini che saranno i futuri cittadini e italiani. E’ qui che c’è l’approccio culturale”.

La Mennuni si è spinta oltre: “Userò un termine terribile, che diventerà trash. Dobbiamo aiutare le istituzioni, le associazioni, il Vaticano, la maternità a diventare di nuovo cool. Dobbiamo far sì che le ragazze e i ragazzi di 17-18-19 anni vogliano sposarsi e vogliano mettere al mondo una famiglia. Poi lo Stato verrà dietro, lo sosterrà, assolutamente. In Belgio per esempio il mercoledì le scuole sono chiuse e non si devono fare riunioni perché le donne devono stare a casa per poter accudire i loro figli nei giorni in cui le scuole hanno orari ridotti”.

Se in studio le dichiarazioni della parlamentare non hanno scatenato particolari sussulti (era presente, tra gli altri, Alessandro Cecchi Paone), sui social – al contrario – non sono mancate le reazioni critiche, a partire da quella di Francesca Fagnani, che stava guardando la trasmissione in diretta: “A Coffee Break Lavinia Mennuni sta dicendo che bisogna far diventare cool per le ragazze sposarsi a 18 anni e fare figli. Mica studiare, prepararsi, realizzarsi, viaggiare, acquisire consapevolezza…”.