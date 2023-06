L’Anno che verrà, sarà la Calabria ad ospitare la prossima edizione. Accordo con la Rai

E’ estate da una settimana, ma la Rai guarda già al prossimo San Silvestro. Sarà infatti la Regione Calabria, il prossimo 31 dicembre in prima serata e in diretta su Rai 1, a ospitare L’Anno che verrà, il tradizionale appuntamento che saluterà il 2023 e darà il benvenuto al 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.

L’evento, occasione unica di valorizzazione dell’intero territorio regionale, si realizzerà in partnership con la Regione Calabria che ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com, anche in seguito agli ottimi risultati di ascolto e di immagine ottenuti nelle ultime edizioni.

A seguito dell’accordo, saranno realizzate in convenzione con la Regione Calabria, anche altre trasmissioni, in onda sulle reti generaliste e su Rai Italia, per promuovere tutti gli aspetti naturalistici, paesaggistici, enogastronomici e culturali della Regione.

“Un accordo strategico che, già a partire dal prossimo mese di luglio, vedrà la Regione Calabria protagonista di alcune trasmissioni del Day Time“, comunicano da Viale Mazzini.

La sede sarà resa nota nei prossimi mesi, così come il conduttore della manifestazione che, con molta probabilità, sarà ancora una volta Amadeus, alla guida dello show dal 2015.

I precedenti

Dal 2003-2004 al 2010-2011 L’Anno che verrà si svolse a Rimini, mentre dal 2011-2012 al 2014-2015 fu organizzato in diversi palasport presso Courmayeur. Nei cinque anni successivi, il programma è stato invece realizzato in varie piazze principali di città della Basilicata: piazza Vittorio Veneto a Matera (2015-2016, 2018-2019), piazza Mario Pagano a Potenza (2016-2017, 2019-2020) e piazza Europa a Maratea (2017-2018). Nel 2021-2022, in piena emergenza covid, si è optato per le Acciaierie di Terni, mentre lo scorso dicembre ci si è spostati a Perugia.