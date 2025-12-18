L’amore tra Simone Di Pasquale e Natalia Titova: perché è finita, parla il ballerino

Simone Di Pasquale e Natalia Titova sono stati due dei maestri storici di Ballando con le stelle facendo innamorato il pubblico di Raiuno del loro talento. Oggi, sia Simone Di Pasquale che, dopo aver lasciato il ruolo di maestro è tornato a ballare nella ventesima edizione di Ballando in coppia con la signora Coriandoli che Natalia Titova hanno formato una famiglia con altre persone.

Di Pasquale, infatti, è diventato papà di Gabriele, frutto del suo amore con Maria Di Stolfo mentre Natalia Titova è, da anni, la compagna di Massimiliano Rosolino con cui ha avuto due figlie, Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Quello che in pochi sanno è che Simona Di Pasquale e Natalia Titova, prima di trovare l’amore con altre persone, hanno avuto una relazione e, a distanza di anni, a raccontare i motivi della fine della storia è stato il ballerino.

Simone Di Pasquale: ecco i motivi della fine della relazione con Natalia Titova

Ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di Ciao Maschio trasmessa il 13 dicembre 2025, Simone Di Pasquale ha ripercorso la sua carriera ma anche la storia avuta con Natalia Titova che ha conosciuto proprio grazie al ballo. Di Pasquale ha così svelato che, quando aveva 18 anni, dopo aver cambiato diverse ballerine “perché si stancavano di una vita fatta solo di competizioni e anche per i ritmi serrati tutti i giorni, weekend compresi. Un coreografo inglese ci mise in contatto. Ci scrivevamo con i fax. Ci siamo dati appuntamento il 18 gennaio 1998. Lei arrivò da Mosca e io la aspettavo a Fiumicino con un cartello perché non la conoscevo”.

Quell’incontro ha cambiato la vita professionale di entrambi. Da quel momento, infatti, è iniziato uno splendido sodalizio artistico durato anni e che li ha portati entrambi a conquistare il successo televisivo grazie alla partecipazione, come maestri, a Ballando con le stelle. Quel sodalizio professionale, però, con il tempo, era diventato anche un rapporto personale durato anni.

Insieme, hanno fatto un percorso di vita durante il quale entrambi hanno realizzato anche tanti sogni professionali. Poi, tutto è finito come ha raccontato Di Pasquale nel salotto di Ciao Maschio: “Siamo stati insieme quasi sette anni anche come coppia nella vita. Poi ci siamo separati, ma è rimasto un legame forte. Abbiamo capito che ciò che ci legava non magari era un vero amore, ma era anche la condivisione di un sogno. Oggi abbiamo un rapporto bellissimo”, ha raccontato a Nunzia Di Girolamo.

Una storia bella e importante quella vissuta dai due ballerini che, con il tempo, hanno trasformato il loro legame in un rapporto di stima, affetto e rispetto reciproco.