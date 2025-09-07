La Vita in Diretta, torna Anna Pettinelli? La prof di Amici pronta a rientrare negli studi Rai

La vita in Diretta e il possibile ritorno di Anna Pettinelli. Cosa si dice e molto altro.

La nuova stagione televisiva è pian piano iniziata. E nei prossimi giorni vedrà il suo culmine con il grande ritorno di quei seguitissimi programmi, definibili in certi casi come storici, che ci fanno compagnia pressoché ogni giorno. E’ questo il caso de La Vita in Diretta che sta conquistando sempre più, edizione dopo edizione, un numero elevato di affezionati telespettatori.

La conduzione di Alberto Matano piace tantissimo. Non per nulla lui, dati e sondaggi alla mano, è uno dei conduttori dell’Azienda di Viale Mazzini, più amati dagli italiani che sperano di vederlo impegnato anche in altri progetti televisivi. Applauditissimo a Ballando Con Le Stelle come commentatore a bordo campo, lo è anche quando è ospiti del salotto della grande amica Mara Venier a Domenica In.

Ora però a far parlare maggiormente è la sua trasmissione e soprattutto la presenza di un’opinionista, stiamo parlando della speaker radiofonica Anna Pettinelli, che non si fa mai alcun problema a dir quel che pensa. Non per nulla non possiede affatto i classici peli sulla lingua. E anche quando è impegnata nella scuola di Amici il suo caratterino bello pepato emerge a iosa.

Anna Pettinelli e il suo ritorno a La Vita in Diretta

Ed è soprattutto con il collega Rudy Zerbi, anche lui coach di canto alla corte di Maria De Filippi, che sovente nascevano fortissime diatribe. Talora è dovuta intervenire la stessa Queen Mary per placare gli animi. Fatto sta che pare che ora Anna possa tornare da Matano dopo che ha chiuso i battenti Pomeriggio Cinque.

Lo scorso anno l’abbiamo ammirata in studio dalla Merlino ma lei è stata presente in altri periodi anche a La Vita in Diretta, riscuotendo sempre un buon successo. E adesso pare che il conduttore sia disposto a riprenderla nel suo team, anche se ad oggi non c’è alcuna netta conferma al riguardo.

Il potente rumors

A lanciare il potente rumors è Giuseppe Candela su Dagospia. “Alla porta di Alberto Matano in queste settimane hanno bussato molti orfani di Pomeriggio 5 by Myrta Merlino, speranzosi di ricollocarsi e con la volontà di accomodarsi al tavolo di Rai1″, si inizia a leggere sul portale. Tuttavia è poco dopo che arriva la spifferata più interessante: ““Tra i tanti che si sono proposti hanno ottenuto un sì, per il momento, solo Anna Pettinelli, Vladimir Luxuria e Antonio Caprarica”.

Tra l’altro ricordiamo che oltre alla prof di Amici anche gli altri due professionisti appena nominati sono stati presenti, nel corso del tempo, non solo nelle vesti di opinionisti, sia in Rai che in Mediaset. Adesso con il fischio d’inizio di lunedì de La Vita in Diretta sarà ovviamente possibile scoprirne qualcosa di più.