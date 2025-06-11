La verità sulla fine della storia d’amore tra Gregoraci e Briatore: perché è finita

A distanza di anni dall’addio, ancora c’è molta curiosità sui motivi della fine del matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La coppia che si è separata ufficialmente nel 2017 non si è mai allontanata del tutto, grazie anche al legame che li lega per sempre, che è il loro unico figlio, Nathan Falco. I dettagli che hanno portato alla fine della storia d’amore tra la conduttrice calabrese e l’imprenditore ex team manager in Formula 1, non sono mai stati raccontati pubblicamente, tranne una volta, durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello.

In quel contesto la showgirl si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno messo luce sui retroscena di una love story che ha fatto sognare l’Italia del jet set, finita su tutte le copertine patinate non solo italiane ma del mondo intero. Tuttavia anche la loro liaison nascondeva crepe e momenti di incomprensione che poi hanno portato all’epilogo che tutti conosciamo.

Elisabetta Gregoraci ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, tre anni dopo la separazione dal marito. La quotidianità all’interno della casa più spiata d’Italia, l’ha portata un giorno a fare un piccolo sfogo. Dietro i sorrisi delle foto ufficiali e i viaggi da sogno, si celava una realtà fatta di solitudine emotiva e priorità completamente diverse. Una storia d’amore che sembrava perfetta dall’esterno, ma che nascondeva incompatibilità caratteriali profonde che nemmeno la nascita del piccolo Nathan (che oggi ha 15 anni) riuscì a sanare definitivamente.

Priorità diverse ma tanto affetto e stima reciproca

Elisabetta Gregoraci tempo fa quando era concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato un pò i momenti più difficili della sua vita di coppia con Flavio Briatore. Il racconto più straziante riguarda il la perdita della madre Melina, avvenuta dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Un lutto che avrebbe dovuto unire la coppia, ma che invece ha rappresentato il punto di non ritorno nel loro rapporto.

Durante quei giorni drammatici, quando la conduttrice si trovava in Calabria accanto alla madre morente, completamente distrutta dal dolore, l’imprenditore, pur arrivando per l’ultimo saluto, ha compiuto un gesto che la showgirl non è mai riuscita a dimenticare né (forse) a perdonare. Nel pomeriggio del funerale, mentre Elisabetta aveva bisogno di tutto il supporto possibile, Briatore ha annunciato la sua partenza per un evento mondano. “È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male: mia mamma è morta e il giorno del suo funerale mi ha lasciata sola. Se ne è andato perché se ne doveva andare in discoteca. Io da quel giorno non l’ho più perdonato.” ha confidato la conduttrice.

La relazione tra i due era stata caratterizzata fin dall’inizio da dinamiche complesse. Lei, giovanissima showgirl con radici calabresi solide e valori familiari profondi, lui imprenditore di successo abituato a ritmi frenetici e priorità lavorative assolute. Un incastro che inizialmente aveva funzionato, ma che col tempo ha mostrato tutte le sue contraddizioni. Elisabetta ha raccontato di aver dedicato tredici anni della sua esistenza a questa relazione, investendo tutto se stessa per creare una vera famiglia. Ha cresciuto Nathan, che lei chiama affettuosamente con questo nome mentre Flavio preferisce Falco.

La conduttrice ha rivelato inoltre di aver portato nella vita dell’imprenditore quella dimensione umana che gli mancava. Nonostante il successo e i beni materiali, Briatore aveva bisogno di quei valori autentici che solo una famiglia vera può dare. “Per me, nonostante il suo percorso, è sempre stato Flavio e questa cosa lo aveva colpito. Era stupito dal rapporto che avevo con mia madre e la mia famiglia… Gli ho dato i valori sani della vita. Aveva tutto, ma erano solo cose materiali. Io gli ho dato un figlio e una famiglia, gli ho dato tutto.”

Oggi, nonostante tutto, la showgirl ha un ottimo rapporto con l’ex marito, e non solo per il bene del figlio. “Oggi per me è una persona speciale. E’ stato un amore ingombrante, ma importante…” L’ex coppia ha dimostrato di essere ancora unita, nonostante tutto, soprattutto nei momenti difficili, come il recente ricovero di Flavio Briatore per un intervento al cuore: “È stata con me sempre, in tutto questo periodo” ha fatto sapere l’imprenditore parlando della sua ex moglie. E lo stesso ha fatto lui mesi fa con Elisabetta, finita in ospedale per il troppo stress.