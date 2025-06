La storia d’amore tra Fagnani e Mentana, il lungo corteggiamento e il retroscena privato

Francesca Fagnani è uno dei volti televisivi che si distingue per audacia e determinazione. Giornalista di carattere e conduttrice di Belve, la 48enne romana ha in poco tempo conquistato pubblico e critica, tanto che, secondo gli ultimi rumors, sarebbe super corteggiata da Pier Silvio Berlusconi, che la vorrebbe in Mediaset.

Nonostante tutto il clamore che le ruota intorno, la giornalista ama difendere con tenacia i confini della sua vita privata, molto attraente per il gossip essendo la compagna di Enrico Mentana, direttore del TG di La7, nonché celebre e storico giornalista italiano, ex mezzobusto del TG5.

La coppia vive da anni una storia d’amore coltivata lontano dai riflettori, fatta di tempo, dubbi iniziali e una costanza che testimonia la loro complicità e il fatto di essere, a tutti gli effetti, due vere anime gemelle. È stata la stessa Francesca Fagnani, tempo fa a Domenica In, a raccontare qualche retroscena di questa relazione, confortata dall’ambiente familiare e caloroso del salotto di Mara Venier, decisamente diverso da quello di Belve a cui la Fagnani è abituata come intervistatrice.

Il primo incontro in montagna

Francesca Fagnani e Enrico Mentana stanno insieme da oltre 10 anni, ma solo negli ultimi tempi il grande pubblico ne è venuto a conoscenza, grazie anche alla crescente notorietà della conduttrice di Belve. È stata zia Mara tempo fa a porle, nel corso dell’intervista, la domanda che tutti vorrebbero farle: come si sono innamorati?

“Come si innamorano tutti“, ha risposto lei, aggiungendo: “Mi ha corteggiata molto a lungo. Almeno per un anno e mezzo”. L’incontro tra i due è avvenuto in montagna, nel 2013, complice un gruppo di amici in comune. Nessun colpo di fulmine, nessuna scena da film romantico: all’inizio, confessa lei, non era neanche del tutto convinta.

Non era l’età a preoccuparla – Mentana ha 22 anni più di lei – né la notorietà. Il punto era un altro: non sempre l’amore arriva in un attimo, a volte cresce piano, si insinua silenziosamente e diventa presenza costante. “Alcune persone ti crescono dentro”, ha detto la giornalista con sincerità, spiegando come il legame con Mentana sia nato con lentezza ma con profondità. Dietro le quinte del loro amore, si cela un equilibrio che funziona proprio perché non cerca riflettori.

Francesca Fagnani non ama esporre la propria quotidianità, tanto meno quella condivisa. Eppure, in quel poco che lascia trapelare, emerge un affetto solido, costruito con pazienza e rispetto reciproco. Non ci sono foto sui social, nessuna passerella a due: solo due vite incrociate nel momento giusto, due professionisti abituati a camminare con i propri passi. “Dopo torna a casa più fresco e carico di prima, con la pelle liscia”, ha raccontato invece in un’altra rara occasione a Che tempo che fa, accennando alla loro quotidianità e riferendosi alle ormai celebri maratone televisive del suo compagno, soprattutto in periodo di elezioni politiche. “Mentre dalle vacanze torna distrutto.”

La coppia non ha figli, (Mentana ne ha quattro nati da precedenti storie d’amore), ma ha due cani, Bice e Nina: “Io faccio tutto, e loro riconoscono lui quando torna a casa”, ha specificato infine la giornalista con un amaro sorriso.