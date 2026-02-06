La star di Mare Fuori sbarca al cinema in una commedia romantica e amara
Da Mare Fuori al cinema: l’attore della rinomata fiction Rai è il protagonista di una nuova commedia romantica.
Il famoso attore di Mare Fuori arriva nelle sale cinematografiche con una commedia romantica di Valentina De Amicis, disponibile in esclusiva nelle sale Uci Cinema a partire dal 5 febbraio. I due protagonisti sono Matteo Paolillo, che nella fiction Rai interpretava Edoardo Conte, ed Ester Pantano, già visti in Màkari o in Oi vita mia di Pio e Amedeo. Un film che affronta il tema dell’amore autentico ma anche complicato, imperfetto, a volte doloroso, ma soprattutto la tematica della maternità e di quanto possa essere complicato diventare genitori. Nel cast ci sono anche Camilla Sevino Favro, Pia Lanciotti e Antonio De Matteo.
La trama del film Io+Te
La protagonista è Mia, una 36enne e ginecologa affermata che non crede nelle relazioni stabili. Il suo miglior alleato è infatti Tinder, che usa per incontrare uomini in appuntamenti che sono per lei dei passatempi senza futuro. Lui è invece Leo, di 26 anni, poeta nell’anima, refrattario ai social e con una visione dell’amore molto romantica. I due sono molto diversi ma si incontrano improvvisamente in un bar, dove lui interrompe l’ennesimo appuntamento di lei. Tra di loro scatta qualcosa di forte e inaspettato, tanto che inizia una relazione intensa e travolgente.
Una volta finita la fase dell’innamoramento, la realtà irrompe violentemente e porta con sé il carico di responsabilità, scelte difficili e paure. Tutto diventa più difficile. I due sono quindi obbligati a fare delle scelte, soprattutto dopo una gravidanza inaspettata e una paternità messa in discussione. Alla fine si trovano a chiedersi: L’amore è abbastanza? O forse è proprio lì che si capisce se vale la pena restare?
La location e le parole della regista
La regista Valentina De Amicis ha affermato: “Le relazioni sono complesse, spesso stravolgono le nostre vite. Il desiderio di maternità e l’infertilità sono temi così attuali e comuni, ma che restano ancora dei tabù nascosti nella nostra società. In realtà si parla solo della felicità apparente. Ma tante coppie vivono situazioni delicate e dolorose che non hanno il coraggio di raccontare e rischiano di rimanere da sole”. Il film è stato girato tra le colline verde e i borghi medievali delle Marche, includendo posti come Loreto, Porto Recanati, Numana e Sirolo. “Ho scelto questa location perché le Marche offrono un’atmosfera autentica, poetica e suggestiva” – ha aggiunto De Amicis – “un match perfetto con la storia d’amore e di rinascita dei nostri protagonisti. Nel film l’amore è rappresentato come un enigma a tratti romantico e frivolo, ma anche più oscuro e complesso. Ma l’amore è anche costruzione, dedizione“.