La star di Mare Fuori sbarca al cinema in una commedia romantica e amara

Il famoso attore di Mare Fuori arriva nelle sale cinematografiche con una commedia romantica di Valentina De Amicis, disponibile in esclusiva nelle sale Uci Cinema a partire dal 5 febbraio. I due protagonisti sono Matteo Paolillo, che nella fiction Rai interpretava Edoardo Conte, ed Ester Pantano, già visti in Màkari o in Oi vita mia di Pio e Amedeo. Un film che affronta il tema dell’amore autentico ma anche complicato, imperfetto, a volte doloroso, ma soprattutto la tematica della maternità e di quanto possa essere complicato diventare genitori. Nel cast ci sono anche Camilla Sevino Favro, Pia Lanciotti e Antonio De Matteo.

La trama del film Io+Te

La protagonista è Mia, una 36enne e ginecologa affermata che non crede nelle relazioni stabili. Il suo miglior alleato è infatti Tinder, che usa per incontrare uomini in appuntamenti che sono per lei dei passatempi senza futuro. Lui è invece Leo, di 26 anni, poeta nell’anima, refrattario ai social e con una visione dell’amore molto romantica. I due sono molto diversi ma si incontrano improvvisamente in un bar, dove lui interrompe l’ennesimo appuntamento di lei. Tra di loro scatta qualcosa di forte e inaspettato, tanto che inizia una relazione intensa e travolgente.

Una volta finita la fase dell’innamoramento, la realtà irrompe violentemente e porta con sé il carico di responsabilità, scelte difficili e paure. Tutto diventa più difficile. I due sono quindi obbligati a fare delle scelte, soprattutto dopo una gravidanza inaspettata e una paternità messa in discussione. Alla fine si trovano a chiedersi: L’amore è abbastanza? O forse è proprio lì che si capisce se vale la pena restare?

La location e le parole della regista

La regista Valentina De Amicis ha affermato: “Le relazioni sono complesse, spesso stravolgono le nostre vite. Il desiderio di maternità e l’infertilità sono temi così attuali e comuni, ma che restano ancora dei tabù nascosti nella nostra società. In realtà si parla solo della felicità apparente. Ma tante coppie vivono situazioni delicate e dolorose che non hanno il coraggio di raccontare e rischiano di rimanere da sole”. Il film è stato girato tra le colline verde e i borghi medievali delle Marche, includendo posti come Loreto, Porto Recanati, Numana e Sirolo. “Ho scelto questa location perché le Marche offrono un’atmosfera autentica, poetica e suggestiva” – ha aggiunto De Amicis – “un match perfetto con la storia d’amore e di rinascita dei nostri protagonisti. Nel film l’amore è rappresentato come un enigma a tratti romantico e frivolo, ma anche più oscuro e complesso. Ma l’amore è anche costruzione, dedizione“.