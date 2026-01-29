La serie turca più amata arriva in Italia e potrai vederla gratis (ma non sui canali Mediaset)

Dal punto di vista televisivo e commerciale le soap turche sono una sorta di “macchina perfetta”. Le dizi, come si chiamano in patria, costano poco – decisamente meno di una soap italiana o americana – e rendono molto in termini di ascolti assicurando risultati stabili e spesso elevati nella gara Auditel, soprattutto nel daytime pomeridiano.

L’estetica al tempo stesso tradizionale e esotica di soap come La forza di una donna, Tradimento o Terra amara, solo per citare alcuni dei titoli più apprezzati, li rende prodotti familiari, che non urtano il pubblico, ma abbastanza “altri” da solleticare la curiosità degli spettatori. E ora una delle soap più amate in Turchia sta per approdare stabilmente in Italia, disponibile gratuitamente (ma non su una delle reti Mediaset).

La nuova serie turca approda in Italia: dove vederla

Da lunedì 26 gennaio la prima serata di Real Time ha accolto Melek – Il coraggio di una madre. La prima puntata in anteprima è andata in onda alle 21:50. A partire da lunedì 2 marzo la nuova soap trasmessa in Turchia dal 2019 al 2021 – Benim Adam Melek il titolo originale – entrerà stabilmente nel palinsesto.

La trama di Melek – Il coraggio di una madre ruota intorno alle tormentate vicende di una donna. La protagonista interpretata da Nehir Erdogan si chiama Melek. È una madre che nel momento più difficile della sua vita si trova a fare i conti con il proprio passato, segnato dal rapporto aspro con il padre Seyit Ali (Mehmet Çevik). La sua principale preoccupazione rimane però il desiderio di proteggere i propri figli.

Melek è fuggita dalla Turchia il giorno del fidanzamento ufficiale con Halil, erede della famiglia Sirhan. Per sottrarsi al matrimonio combinato ha trovato rifugio a Berlino insieme ad Alpay Yildrim. In terra tedesca la donna ha iniziato una nuova vita e messo al mondo tre figli: Defne, Kerem e il piccolo Seyit Ali.

La serenità conquistata da Melek si interrompe bruscamente. Prima scopre di essere affetta da una grave malattia: il cancro. Nel frattempo Alpay chiede il divorzio e riesce a farsi affidare i figli chiedendo all’amante (Funda) di fingersi sua moglie. In preda alla disperazione, Melek decide così di tornare in Turchia per chiedere il perdono del padre e assicurare un futuro ai suoi figli accanto alla famiglia d’origine.

Diretta da Cem Akyoldas, Celil Murat Sarı e Günay Günaydın, la nuova serie in onda su Real Time si compone di due stagioni. In totale fanno 66 episodi della durata di 150 minuti ciascuno. Le riprese sono state girate principalmente a Gaziantep. Alcune scene sono state realizzate a Istanbul e Belgrado.

Nel nostro Paese Melek – Il coraggio di una madre è disponibile sulla piattaforma Discovery+ e a partire dal 26 gennaio 2026 va in onda su Real Time, con la prima stagione già trasmessa e la seconda ancora inedita.