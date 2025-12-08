La Ruota della Fortuna, le foto inedite di Samira con i capelli liscissimi

Samira Lui è diventata, in pochissimi mesi, uno dei volti più apprezzati della televisione italiana. La sua presenza carismatica al fianco di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna le ha regalato popolarità e un’identità molto riconoscibile.

Sono in molti a essere rimasti ammaliati dal suo sorriso aperto, dalla sua umiltà, dalla sua dolcezza e di quella chioma riccia e vaporosa, piena di vita, che con il tempo è diventata il suo marchio di fabbrica. Di recente sono però emerse foto che ritraggono Samira con un look decisamente insolito per lei. Un cambiamento così radicale da lasciare molti dei suoi fan sbigottiti.

La trasformazione di Samira

In un video pubblicato su TikTok (piattaforma dove Samira continua a macinare consensi, dopo il blocco della sua pagina Instagram) l’ex professoressa de L’Eredità ha sfoggiato un look completamente nuovo: capelli lisci, lunghissimi e luminosi, la texture è fluida, elegante, quasi da tappeto rosso. Un’immagine diversa, sorprendentemente magnetica.

Non si tratta di una semplice piega, ma di uno statement di stile. Un modo per mostrarsi sotto una luce completamente nuova. E non a caso. Mentre circolano voci insistenti che la vedrebbero co conduttrice a Sanremo al fianco di Carlo Conti, Samira sembra aver scelto un look capace di attirare l’attenzione e lasciare un segno. Una sorta di escamotage per scrivere un nuovo capitolo della sua immagine pubblica.

La trasformazione ha acceso immediatamente la curiosità degli utenti, che sotto al video hanno scritto come sia possibile ottenere un risultato così impeccabile senza rovinare la chioma; la risposta è stata semplice quanto intuitiva, ovvero: tanta pazienza e una routine studiata nei minimi particolari.

Minuziosità e determinazione, d’altronde, non mancano certo alla giovane showgirl, che sta senza dubbio attraversando una fase di crescita professionale importante: televisione, social nuovi progetti e persino la possibilità di calcare il Festival di Sanremo.

Una possibilità, questa che non è ancora stata confermata da fonti ufficiali. Anzi. Oltre al nome di Samira, circolano anche quelli di Laura Pausini e Maria De Filippi come papabili co-conduttrici del Festival, il che ha chiaramente scompigliato carte che – a ogni modo – restano sempre ben mischiate fino a poco prima dell’inizio dle Festival.

Il nuovo look di Samira, elegante e potente, sembra raccontare con precisione questo momento di soddisfazione professionale. Dimostra versatilità, sicurezza, un desiderio (forse) di rinnovamento che va oltre la semplice estetica. Di certo così Samira non l’avevamo mai vista. Che sia davvero l’inizio di una nuova, sfogorante fase della sua carriera?