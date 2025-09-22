La Ruota della fortuna, chi è e cosa fa il nuovo campione Fabio e quanto ha vinto

L’emozione ha attraversato gli studi di La Ruota della Fortuna nella puntata di ieri, domenica 23 settembre, quando un volto familiare del mondo accademico italiano ha vinto il cuore del pubblico e della trasmissione. Fabio Columbro, ricercatore universitario e astrofisico romano, ha conquistato un posto nella storia del programma di Canale 5 grazie a una vittoria che ha fatto emozionare tutti, dai presentatori ai telespettatori.

Quella di Fabio è la storia di un uomo che, pur essendo impegnato nel mondo accademico e scientifico, ha trovato il coraggio di mettersi in gioco in un contesto diverso, dando un’ulteriore lezione di determinazione e di passione. La sua partecipazione a La Ruota della Fortuna non è solo una vittoria economica, ma anche una vittoria umana, che ha saputo commuovere e ispirare chi ha seguito il suo percorso. Compresi i conduttori.

Il sorriso di Fabio, ormai simbolo di una vittoria che sa di sogno e di impegno, resterà il ricordo più bello di una puntata che ha regalato emozioni indimenticabili.

Quanto ha vinto Fabio Columbro?

Nella sfida finale, conosciuta come la “Ruota delle Meraviglie”, Fabio si è trovato davanti a un’opportunità unica: ottenere una delle buste misteriose. Con un sorriso che non ha mai abbandonato il suo volto durante tutta la competizione, ha svelato la busta contenente un premio di 100.000 euro. Sebbene non si trattasse della somma più alta disponibile (200.000 euro, infatti, restano il massimo in palio), il risultato rappresenta comunque un trionfo notevole, che ha emozionato anche i conduttori Gerry Scotti e Samira Lu. Entrambi visibilmente commossi, hanno celebrato insieme a Fabio un momento che ha regalato una vera e propria scarica di emozioni agli spettatori.

Fabio, 33 anni, è un giovane accademico che ha portato la sua esperienza e il suo spirito di ricerca dalla sua Pescara, città di origine, alla capitale, dove oggi lavora come ricercatore presso l’Università La Sapienza di Roma. Con un dottorato in astrofisica e un percorso che lo ha visto affacciarsi alle più prestigiose università internazionali, tra cui la Columbia University di New York, Fabio rappresenta una figura di spicco nel panorama scientifico. La sua partecipazione al programma, tuttavia, ha sorpreso molti, dato il suo profilo altamente specializzato.

A sostenerlo in questa avventura, oltre a una carriera brillante, c’è anche un supporto affettuoso e costante da parte della sua famiglia, in particolare del padre Dante. Il genitore di Fabio, con il suo carattere gioviale e la sua simpatia, ha rapidamente conquistato anche i cuori di Gerry Scotti e Samira Lu, diventando uno dei volti più amati del programma. Il legame visibile e affettuoso tra padre e figlio ha dato una marcia in più a questa vittoria, che rimarrà certamente nel cuore dei fan.