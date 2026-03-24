La riconoscete? Qui giovanissima al suo matrimonio, oggi è uno dei volti più amati dello spettacolo

Guardando questa foto scattata in un momento speciale, una giovane sposa al centro dell’attenzione, tanti si chiederanno: chi è questa donna che, giovanissima, ha dato inizio a una nuova fase della sua vita?

Con il suo sorriso radioso e l’abito bianco, questa immagine rimanda a un momento indimenticabile, ma dietro a quel sorriso si nasconde una carriera ricca di successi, dedizione e passione.

Carolyn Smith: dal matrimonio a una carriera televisiva di successo

Questa immagine è infatti un ricordo del matrimonio di Carolyn Smith, una delle figure più amate del panorama televisivo italiano, in particolare del programma Ballando con le Stelle.

Oggi, con la sua presenza decennale come giudice del celebre show di Rai 1, Carolyn è un’icona della danza e della televisione, capace di conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua esperienza.

La sua carriera, iniziata con grande successo nel mondo della danza, è sempre stata caratterizzata da determinazione, talento e capacità di reinventarsi, portandola ad essere una delle figure più apprezzate della televisione italiana. Ma dietro la sua immagine pubblica, Carolyn ha vissuto una serie di esperienze personali che l’hanno resa ancora più vicina al cuore degli italiani.

Carolyn Smith: “La malattia è tornata, ma la scienza mi ha salvata”

Carolyn Smith, giudice di Ballando con le Stelle, ha a gennaio 2026 raccontato la sua terza battaglia contro il cancro, una malattia che la riguarda dal 2015. In un’intervista al Corriere della Sera, la Smith ha condiviso il suo percorso, parlando con grande sincerità della sua lotta e dei momenti difficili affrontati durante il trattamento. «Se sono viva oggi, lo devo ai progressi della scienza e all’impegno dei ricercatori», ha affermato, sottolineando come la medicina moderna le abbia dato una nuova chance.

Il primo segnale del tumore è arrivato in modo inaspettato: il suo cane, uno degli yorkshire, continuava a battere con il muso sul suo seno sinistro, un gesto che l’ha spinta a consultarsi con i medici. Dopo gli accertamenti, è emerso un tumore aggressivo.

Dopo mesi di cure, tra cui un ciclo intenso di radioterapia, Carolyn ha affrontato la malattia con una determinazione straordinaria, trovando conforto nella danza: «Ho costruito una coreografia mentale mentre affrontavo gli esami», ha spiegato.

Nel 2023 ha fondato Dance for Oncology, un progetto che offre lezioni di ballo gratuite per i malati oncologici, combinando terapia fisica e riabilitativa. Un’iniziativa che riflette la sua convinzione che la danza possa essere una vera e propria salvezza per chi combatte contro il cancro.