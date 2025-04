La Promessa, scoppia la passione tra Maria e Padre Samuel

Padre Ralph ha fatto scuola. Si chiamava così il sacerdote interpretato da Richard Chamberlain in Uccelli di rovo, protagonista di una liaison scabrosa con la giovane (e ricca) parrocchiana Maggie Cleary. Da allora la figura del sacerdote attratto dalle grazie del gentil sesso più che dai doveri imposti dal celibato e dalla tonaca è ormai un classico nelle serie televisive.

Non fa eccezione La Promessa. Le anticipazioni della soap spagnola preannunciano una storyline che non sfigurerebbe nella miniserie del 1983 che spopolò su Canale 5 (Uccelli di rovo fu uno dei primi titoli della rete ammiraglia del gruppo che allora si chiamava Fininvest). Tutto partirà da un personaggio che presto si affaccerà a palazzo: padre Samuel, il nuovo parroco chiamato a celebrare il matrimonio di Catalina e Pelayo che stringerà un’amicizia speciale (anche troppo) con Maria.

La Promessa, anticipazioni: scatta la passione tra padre Samuel e Maria

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Maria sarà la prima a conoscere padre Samuel. Si rivolgerà a lui infatti quando scoprirà che Salvador è stato visto con un’altra ragazza. Maria si avvicinerà sempre più al sacerdote, che le confiderà il suo desiderio di aiutare i più poveri. Maria condividerà il suo impegno e si prodigherà per aiutarlo.

Intanto a palazzo si presenterà un nuovo scandalo con cui fare i conti. Pelayo infatti lascerà Calatina praticamente a un passo dall’altare, a banchetto di nozze già pronto. Una tragedia sentimentale che si trasformerà in un’occasione per aiutare i poveri. Padre Salvador e l’ormai immancabile Maria sfrutteranno la confusione di quella giornata per portare ai più bisognosi il cibo avanzato dal matrimonio mai celebrato.

Nei prossimi episodi de La Promessa, Maria sembrerà sul punto di scordarsi di Salvador. Delusa dal pensiero che il fidanzato possa essersi legato a un’altra donna, la ragazza si confiderà con padre Samuel. Le confidenze però lasceranno presto spazio a un crescente sentimento di attrazione. Maria si accorgerà di pensare un po’ troppo spesso all’immagine del sacerdote impegnato a lavarsi nel fiume.

La ragazza si renderà conto che i suoi pensieri sono sbagliati. Maturerà così il proposito di non andare oltre la semplice amicizia. Le sue buone intenzioni tuttavia avranno breve durata. Un giorno accadrà qualcosa che farà crollare tutto come un castello di carte. Maria e padre Samuel si ritroveranno al villaggio insieme ai bambini e cominceranno a giocare con l’acqua.

Come è facile intuire, il sacerdote si bagnerà i capelli. Maria si offrirà per asciugarglieli. A quel punto tra i due scatterà un bacio. Immediatamente dopo, però, il prete fuggirà senza proferire parole, sconvolto da quanto appena accaduto tra lui e Maria.

Negli episodi de La Promessa in onda in Italia, Salvador e Maria si sono separati in lacrime, non senza essersi prima promessi di continuare a vedersi appena possibile. Il giovane ha avuto un lavoro da primo valletto in un altro palazzo e Maria non se l’è sentita di fermarlo. La distanza però si è rivelata fin da subito un grosso problema, tanto più che Salvador non ha fatto altro che mandare un asettico telegramma a Maria per farle sapere che il viaggio è andato bene.