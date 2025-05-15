La Promessa, puntate fino a metà maggio: Gregorio muore

Una notizia drammatica segnerà le prossime puntate de La Promessa: giungerà notizia della morte di Gregorio. Sarà il sergente Burdina a comunicare ai marchesi che l’ex maggiordomo del palazzo è stato trovato senza vita. Nelle precedenti puntate della soap spagnola in onda nel preserale di Rete 4 la duchessa di Carril ha fatto ritorno al palazzo per rivedere Vera e chiederle una volta ancora di tornare a casa.

La ragazza ha rifiutato la proposta della madre. Amalia però non ha desistito e ha trovato un altro modo per trascorrere del tempo con la figlia. La duchessa ha parlato con i marchesi spiegando loro di voler scrivere un libro di ricette. Astutamente, la donna ha rivolto numerosi complimenti ai cuochi de La Promessa, esprimendo il desiderio di poter passare del tempo in cucina per poter descrivere nel dettaglio le loro preparazioni.

Così la duchessa ha avuto modo di trascorrere del tempo con Vera e ha anche scoperto che sua figlia si è fidanzata con Lope. Amalia ha ormai compreso che la figlia si è fatta la sua vita e pur a fatica stavolta sembra decisa a rispettare le sue scelte. Nei prossimi episodi, come anticipato, arriverà la tragica notizia della morte di Gregorio.

La Promessa, anticipazioni delle puntate fino a metà maggio: la morte di Gregorio

Nelle prossime puntate Manuel metterà a rischio la propria vita per affrontare Gregorio e convincerlo a partire. L’ex maggiordomo del palazzo si prenderà del tempo per riflettere sulla proposta del marchesino. Ma prima del nuovo appuntamento accadrà qualcosa che sorprenderà tutti in negativo. Il sergente Burdina giungerà a palazzo con la notizia della morte di Gregorio.

Toccherà a Romulo occuparsi dei suoi resti. Non appena possibile lo stesso Romulo si precipiterà da Pia per metterla al corrente del fatto che suo marito non potrà più tornare a tormentarla. Manuel verrà inevitabilmente coinvolto nelle indagini sulla morte di Gregorio. L’uomo infatti portava con sé una lettera del marchesino. Per proteggerlo, Romulo farà una mossa molto azzardata.

Il maggiordomo convocherà il sergente Burdina per dichiarargli di essere stato lui a consegnare quella busta a Gregorio. Inoltre rivelerà alla polizia che Pia è ancora in vita. Un ruolo di primo piano nei prossimi episodi de La Promessa lo giocherà anche Curro, perseguitato dai ricordi della guerra. Il giovane penserà lungamente a Julia e rifletterà sull’opportunità di metterla al corrente degli ultimi momenti di Paco.

Curro, animato dal desiderio di aiutare la ex fidanzata del suo caro amico, non saprà però come mettere in atto il suo proposito. Intanto Lope comincerà a interrogarsi sul proprio avvenire con Vera. Nessun dubbio da parte del cuoco sui propri sentimenti per la cameriera. Conoscere la madre di Vera però gli ricorderà le nobili origini della fidanzata. E quando lei piena di entusiasmo gli parlerà di una festa a cui aveva preso parte prima di fuggire dal suo palazzo lui sentirà tutto il peso delle differenze di lignaggio.